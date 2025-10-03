La raffinerie Chevron de Los Angeles est fermée à la suite d'un important incendie dans une unité de carburéacteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'état des unités de raffinage et mise à jour des prix des carburants)

*

L'explosion et l'incendie n'ont pas fait de blessés

*

Chevron a déclaré que l'incendie avait été éteint

*

L'incendie pourrait affecter l'approvisionnement en kérosène de LAX et du sud de la Californie

*

Aucune évacuation n'a été ordonnée en raison de l'incendie

*

par Erwin Seba, Shivani Tanna, Nicole Jao et Shariq Khan

La raffinerie Chevron CVX.N de 285 000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, a mis plusieurs unités hors service vendredi après qu'un incendie se soit déclaré dans une unité de production de carburéacteur, perturbant ainsi l'approvisionnement du marché énergétique isolé du Golden State.

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième raffinerie de Californie et la deuxième raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans l'unité de production de carburéacteur de l'installation. Aucun blessé n'a été signalé et tous les travailleurs de la raffinerie ont été retrouvés, a déclaré Allison Cook, la porte-parole de Chevron, dans un courriel. Chevron a déclaré vendredi que l'incendie avait été éteint.

La cause de l'explosion n'a pas été précisée dans l'immédiat. La raffinerie, située dans la banlieue d'El Segundo, fournit du kérosène à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), qui se trouve juste au nord de la raffinerie.

"Il n'y a pas d'impact connu sur l'aéroport de Los Angeles pour le moment", a déclaré Karen Bass, la maire de Los Angeles.

Un porte-parole de LAX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'incendie s'est déclaré dans l'unité Isomax 7 de la raffinerie, qui convertit le fioul moyen en carburéacteur, selon deux sources. Jeudi soir, plusieurs unités de la raffinerie ont été fermées, notamment le reformeur catalytique de 60 000 bpj, l'hydrocraqueur de 45 000 bpj et le craqueur catalytique fluide de 73 000 bpj, selon la société de conseil Wood Mackenzie. Les unités de distillation du brut dela raffinerie étaient toujours en service, ont déclaré deux négociants, citant les données de Wood Mackenzie.

LE SECTEUR AÉRIEN PLUS TOUCHÉ QUE LES AUTOMOBILISTES

Sur la côte ouest, les négociants évaluaient encore l'ampleur des dégâts subis par la raffinerie , mais les premières indications laissaient présager une légère augmentation des prix des carburants et des répercussions potentiellement plus importantes pour le carburant aviation.

Les prix de l'essence en Californie, déjà les plus élevés du pays, devraient augmenter de 5 à 15 cents par gallon pour l'instant, car l'unité de production d'essence de la raffinerie n'aurait pas été touchée par l'incendie, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l'analyse pétrolière pour GasBuddy.

Les quelque 28 millions d'automobilistes californiens payaient près de 4,70 dollars le gallon d'essence dans l'État vendredi, contre une moyenne nationale de moins de 3,22 dollars le gallon, selon les données de GasBuddy.

Toutefois, les compagnies aériennes desservant le sud de la Californie subiront des conséquences beaucoup plus importantes, car les prix du kérosène ont augmenté de 33 cents le gallon vendredi après-midi, a indiqué Patrick De Haan.

La Californie devra probablement importer davantage de carburéacteur des raffineurs du nord-est de l'Asie, en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon, pour compenser la perte de la production d'El Segundo, selon des sources commerciales asiatiques.

La région de Long Beach recevait entre 45 000 et 50 000 bpj de carburéacteur ces dernières semaines, et devrait augmenter ses importations en acheminant une cargaison supplémentaire au cours des prochaines semaines, a déclaré une source du marché.

Les prix des carburants en Californie devraient augmenter dans les mois à venir, car Phillips 66 PSX.N met fin aux opérations dans sa raffinerie de 139 000 bpj de la région de Los Angeles en vue d'une fermeture permanenteet la raffinerie de Valero VLO.N Benicia devrait fermer ses portes en avril 2026.

Ces deux raffineries , dont la fermeture est prévue, produisent environ 20 % de l'approvisionnement en essence de l'État .

"Dans une région où l'on s'attendait déjà à un certain resserrement des approvisionnements après la fermeture d'une raffinerie en décembre, l'incendie pourrait soutenir les prix des carburants dans la région et une ruée avant la fermeture", a déclaré Alex Hodes, analyste chez StoneX.

LA BOULE DE FEU A RENDU LE CIEL ORANGE

Les autorités locales ont déclaré qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été émis pour les habitants des environs, dont certains vivent dans des immeubles d'habitation situés de l'autre côté de la rue de la raffinerie.

Les habitants de Manhattan Beach, située au sud-ouest de la raffinerie, ont été invités à se mettre à l'abri jusqu'à 2 heures du matin.

"Le personnel du service des incendies de Chevron, y compris les intervenants d'urgence des villes d'El Segundo et de Manhattan Beach, intervient activement sur un incendie isolé à l'intérieur de la raffinerie Chevron d'El Segundo", a déclaré Allison Cook, la porte-parole de Chevron, vendredi.

"Tout le personnel de la raffinerie et les sous-traitants ont été retrouvés et il n'y a pas de blessés", a ajouté Allison Cook.

Les habitants de Los Angeles ont mis en ligne de nombreuses vidéos de l'incendie, se disant stupéfaits par le bruit de l'explosion. Une caméra de l'Université de Californie-San Diego a filmé l'explosion peu après 21h30 PDT (0430 GMT).

Une boule de feu provenant de l'incendie, ainsi que la torche de sécurité de la raffinerie - déclenchée par l'incendie - ont rendu le ciel orange au-dessus de l'ouest de Los Angeles, comme l'ont montré les images.

Les torches de sécurité, qui émettent un grand panache de flammes, sont utilisées lorsque les raffineries ne peuvent pas traiter les hydrocarbures normalement.

Outre Chevron, les agences de sécurité fédérales et d'État ont déclaré qu'elles enquêteraient sur l'incendie une fois celui-ci éteint. En décembre 2022, un incendie isolé dans la raffinerie avait été rapidement éteint. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs incendies de raffinerie se sont produits aux États-Unis.

La capacité totale de stockage de la raffinerie est de 12,5 millions de barils répartis dans environ 150 grands réservoirs. Les sources ont déclaré qu'elles n'étaient pas sûres de la quantité de carburéacteur actuellement stockée.