La raffinerie Chevron d'El Segundo devrait redémarrer l'unité endommagée par l'incendie au début du mois de mars, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie Chevron

CVX.N de 285.000 barils par jour à El Segundo a pour objectif de redémarrer son unité endommagée par l'incendie début mars, plus tôt que prévu, a déclaré IIR Energy jeudi. Un important incendie s'est déclaré dans une unité Isomax de la raffinerie, qui transforme le fioul de distillation moyenne en carburéacteur, en octobre, perturbant l'approvisionnement sur le marché énergétique isolé du Golden State.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

