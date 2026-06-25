La qualité des véhicules américains s'est améliorée dans l'ensemble du secteur l'année dernière, Ford remportant la première place

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* Ford arrive en tête du classement J.D. Power sur la qualité initiale pour la première fois en 16 ans

* Ford reste en tête du secteur en matière de rappels, avec 51 cette année contre 19 pour Stellantis

* Les dysfonctionnements des systèmes d'infodivertissement, notamment la connectivité CarPlay et Android Auto, sont restés un point noir majeur

par Nora Eckert

Les véhicules de plus en plus complexes de l’industrie automobile ont vu leur qualité globale s’améliorer au cours de l’année écoulée, Ford Motor F.N remportant le premier prix de la qualité initiale parmi les marques grand public, selon les données de J.D. Power.

Cette réussite de Ford intervient après des années de résultats en retrait dans ce classement très suivi, ainsi que des problèmes de garantie coûteux. Le constructeur automobile fait également l’objet d’une ordonnance de consentement émanant d’un organisme fédéral de régulation de la sécurité automobile, qui a constaté que Ford avait tardé à rappeler certains véhicules équipés de caméras de recul défectueuses.

La qualité des véhicules dans l’ensemble du secteur a enregistré sa meilleure progression d’une année sur l’autre depuis 1997, a indiqué J.D. Power, en s’appuyant sur les données d’une enquête menée auprès de près de 80 000 acheteurs ou locataires de véhicules neufs de l’année-modèle 2026. Ford a déclaré que c’était la première fois en 16 ans qu’elle se classait en tête en matière de qualité des véhicules neufs.

« C’est l’aboutissement d’un travail acharné mené par des milliers de membres de notre équipe à travers l’Amérique du Nord », a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, lors d’une conférence de presse mercredi.

L’entreprise évalue la qualité du secteur en se basant sur le nombre total de problèmes signalés par les propriétaires au cours des 90 premiers jours suivant l’acquisition, pour 100 véhicules. Dans son rapport de l’année dernière, J.D. Power avait attribué au secteur un score de 192 problèmes, qui est passé cette année à 175.

Alors même que les véhicules intègrent de plus en plus de logiciels et que les conducteurs sont agacés par les problèmes de connectivité avec des systèmes tels que CarPlay, les constructeurs automobiles se sont attachés à améliorer la qualité des véhicules en proposant des fonctionnalités simples.

LES EFFORTS DE FORD EN MATIÈRE DE QUALITÉ DEPUIS DES ANNÉES

Ford attribue cette amélioration à un effort mené depuis des années pour briser les « cloisonnements » au sein de l’entreprise, qui permettaient de résoudre rapidement les problèmes ponctuels mais laissaient souvent perdurer les causes profondes. Au fil des ans, le constructeur automobile a regroupé des équipes issues notamment de l’ingénierie, de la chaîne d’approvisionnement et de la production afin de rationaliser ses efforts.

Dans le dernier rapport de J.D. Power, Ford a enregistré un score de 152 problèmes pour 100 véhicules, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 193 problèmes relevés dans les données de l’année précédente. Le constructeur automobile avait déjà laissé entrevoir une amélioration de sa qualité lorsqu’il a versé des primes record à ses employés en début d’année, M. Farley évoquant alors la meilleure qualité initiale de la décennie, comme l’a rapporté en premier Reuters .

LES RAPPELS COMPLIQUENT LE TABLEAU

L’amélioration de la qualité chez Ford est toutefois compliquée par le flux constant de rappels qui affligent l’entreprise, et qui reflètent en grande partie des problèmes survenus sur des véhicules des années précédentes. Ford arrive en tête du secteur avec 51 rappels à ce jour cette année, suivi par Stellantis STLAM.MI avec 19 rappels.

Ford enregistre systématiquement le plus grand nombre de rappels du secteur depuis 2020, année où Farley a pris ses fonctions de directeur général et a déclaré que la qualité était l’une de ses principales priorités.

Le géant automobile affirme s’attendre à une baisse du nombre de rappels à l’avenir, même s’il faudra peut-être du temps avant que ces efforts ne portent leurs fruits, car les problèmes sur les véhicules apparaissent souvent après de nombreuses années d’utilisation.

Kumar Galhotra, directeur des opérations de Ford, a déclaré que les véhicules les plus récents présentaient une nette amélioration par rapport à ceux conçus entre 2013 et 2020.

À l’échelle du secteur, les constructeurs automobiles sont confrontés à des difficultés avec les systèmes d’infodivertissement: selon J.D. Power, les problèmes liés à la connectivité Android Auto et Apple CarPlay ont contribué à une augmentation des dysfonctionnements.

L’un des principaux facteurs d’amélioration concerne les porte-gobelets: selon J.D. Power, ceux-ci sont désormais mieux placés dans les véhicules et peuvent accueillir des bouteilles de différentes tailles.