La publication trimestrielle d'IAG laisse les investisseurs sur leur faim
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:52
Le bénéfice d'exploitation de la holding regroupant British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling a augmenté de 2% à 2,053 milliard d'euros sur le trimestre, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% à 25,2 milliards.
En dépit de ces performances un peu moins bonnes que prévu, le groupe a confirmé ses perspectives pour 2025, déclarant s'attende à une amélioration de son chiffre d'affaires, de ses marges bénéficiaires et de ses résultats par rapport à 2024.
Dans son communiqué, IAG met par ailleurs en évidence la vigueur de la demande ainsi qu'un solide niveau de réservations pour le 4ème trimestre.
Dans l'attente de la finalisation de son actuel programme de rachats d'actions d'un montant d'un milliard d'euros, le transporteur a cependant renvoyé à la publication de ses résultats annuels la mise en place de nouvelles initiatives visant à rémunérer ses actionnaires.
Cette décision entraînait une déception visible au niveau de son cours de Bourse, puisque le titre IAG essuyait, avec des pertes de 7,7%, la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 vendredi matin.
Valeurs associées
|4,3880 EUR
|Sibe
|-6,92%
