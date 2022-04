La psychologie de l’inflation fait son effet

Amundi : Investment Talks

La hausse rapide des prix est désormais soutenue par un facteur plus profond, et intrinsèquement psychologique.

Depuis le début de l'année, les chiffres de l'inflation ont dépassé les attentes de nombreux analystes et commentateurs. Les données annuelles de l'IPC ont atteint leur plus haut niveau depuis des dizaines d'années, tant sur les marchés développés (MD) que sur les marchés émergents (ME), avec quelques variations selon les pays. Bien qu'alimentée par le conflit en Ukraine, qui a entraîné des perturbations sur les marchés de l'énergie et des matières premières, la hausse rapide des prix est désormais soutenue par un facteur plus profond, et intrinsèquement psychologique.

Le rôle de la mémoire collective à court et à long terme, les réactions du public et la diffusion des scénarios entre agents économiques et par les médias font que la prophétie auto-réalisatrice de l'inflation finit par se réaliser. Il s'agit d'un processus de réveil de la mémoire qui s'inscrit dans le cadre plus large du scénario de « retour aux années 70 ».

Les responsables politiques étant soumis à de fortes pressions en matière de protection et de compensation, l'inflation conduit à un plus grand assouplissement budgétaire plutôt qu'à un resserrement, ce qui, en définitive, provoque davantage d'inflation. La politique monétaire a pris du retard et les autorités sont confrontées au dilemme de devoir lutter contre l'inflation sans pour autant étouffer la croissance.

Les investisseurs considèrent les rendements réels comme le nouveau mantra de cette décennie. La construction de portefeuilles visant des rendements réels plutôt que nominaux doit inclure des actifs réels et alternatifs, des actions à dividendes élevés et des stratégies obligataires flexibles capables de s'adapter en cas d'accroissement des taux.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.