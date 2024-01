"La prudence est de mise pour la BCE" (Allianz GI)

(AOF) - En amont de la réunion de ce jeudi 25 janvier, Franck Dixmier, global CIO fixed income chez Allianz Global Investors (AGI), juge que la BCE devrait confirmer sa prudence quant aux premières baisses de taux. "La confirmation d’une grande prudence de la part de la BCE devrait alimenter la correction obligataire en cours, même si le potentiel de hausse sur les taux long terme reste limité", poursuit l'analyste. La BCE devrait réitérer qu’elle initiera un cycle de baisse de taux uniquement quand elle aura la très forte conviction que l’inflation rejoindra durablement sa cible de stabilité des prix

"Or, nous n'y sommes pas encore", ajoute Franck Dixmier. Les prix à la consommation, après un plus bas de +2,4% de progression sur 1 an fin novembre, se sont affichés à +2,9% en décembre. L'inflation core progressait encore de +3,4% sur 1 an en décembre.

Il poursuit : "Les risques haussiers sur l'évolution des prix demeurent, entre les augmentations de salaires, qui sont encore d'actualité cette année après plus de 5% d'augmentation en 2023 au niveau de la zone euro, et les tensions géopolitiques, notamment en mer Rouge et les coûts supplémentaires induits par les entraves au trafic maritime."