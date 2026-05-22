La province congolaise interdit les veillées funéraires pour endiguer la propagation du virus Ebola

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* La province d'Ituri interdit les veillées funéraires et limite les rassemblements pour freiner la propagation du virus Ebola

* L'OMS cite l'absence de vaccin, la violence et la désinformation comme principaux défis

* Le Rwanda restreint l'entrée en provenance de la RDC et mettra en quarantaine ses ressortissants de retour

(Refonte avec les mesures prises en Ituri, ajout des commentaires de Tedros aux paragraphes 5 et 6, révision de l'évaluation des risques de l'OMS au paragraphe 17) par Erikas Mwisi et Emma Farge

BUNIA, République démocratique du Congo, 22 mai (Reuters) -L a province de l'est de la République démocratique du Congo la plus touchée par l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays , a interdit vendredi les veillées funéraires, au lendemain d'affrontements entre des habitants et la police alors qu'ils tentaient de récupérer le corps d'une victime.

L'incident survenu dans la ville de Rwampara, en province d'Ituri, a rappelé les centaines d'attaques contre des établissements de santé lors de l'épidémie qui a sévi dans l'est de la RDC entre 2018 et 2020 et a souligné la difficulté d'imposer des mesures strictes de lutte contre la maladie qui vont à l'encontre des coutumes locales.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce week-end que l'épidémie de la souche rare Bundibugyo d'Ebola – pour laquelle il n'existe aucun vaccin – constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

Elle a invoqué le défi posé par sa détection tardive, l'absence de vaccin ou de traitements spécifiques au virus, la violence armée généralisée dans l'est de la RDC et la grande mobilité de la population.

Près de 750 cas suspects et 177 décès suspects ont été enregistrés dans l’est de la RDC, a déclaré vendredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deux cas ont également été confirmés en Ouganda voisin.

"Ces chiffres évoluent à mesure que les efforts de surveillance et les tests de laboratoire s'améliorent, mais la violence et l'insécurité entravent la réponse", a déclaré Tedros.

Des dizaines de groupes armés opèrent dans l'est de la RDC. L'un d'entre eux, le M23 soutenu par le Rwanda, s'est emparé de vastes portions de territoire l'année dernière, y compris des villes où des cas d'Ebola ont été détectés.

LE GOUVERNEMENT DE L'ITURI IMPOSE DES MESURES RESTRICTIVES

Dans un arrêté officiel publié vendredi, le gouvernement provincial de l'Ituri a déclaré que les enterrements ne devaient désormais être effectués que par des équipes spécialisées et a interdit le transport des corps par des véhicules non médicaux.

Il a également limité les rassemblements publics à un maximum de 50 personnes et suspendu le championnat local de football.

Ebola est un virus souvent mortel qui provoque de la fièvre, des courbatures, des vomissements et de la diarrhée. Il se transmet par contact direct avec des fluides corporels.

Les corps des victimes d'Ebola restent hautement contagieux après le décès, et les enterrements non sécurisés - au cours desquels les membres de la famille manipulent le corps sans équipement de protection adéquat - constituent l'un des principaux facteurs de transmission.

Le premier cas connu de l'épidémie actuelle , est décédé à Bunia, la capitale de l'Ituri, le 24 avril, et le virus s'est propagé lorsque des personnes en deuil l'ont touché lors d'un enterrement dans la ville voisine de Mongbwalu.

Au cours de l'épidémie de 2018-2020, la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée avec près de 2.300 décès, les établissements de santé ont été attaqués à la fois par des civils mécontents de la réponse apportée et par des groupes armés cherchant à exploiter l'épidémie à des fins politiques et économiques.

L'incident de Rwampara s'est produit après que la famille du footballeur Eli Munongo Wangu a refusé qu'il soit enterré dans les règles de sécurité, contestant le fait que le virus l'ait tué.

"Nous devons désormais consacrer beaucoup d’efforts à l’éducation de la population", a déclaré vendredi à Reuters le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Mohamed Yakub Janabi . "Il y a beaucoup de désinformation sur le terrain, ce qui constitue en soi une autre épidémie."

LE RWANDA INTERDIT L'ENTRÉE AUX ÉTRANGERS AYANT RÉCEMMENT SÉJOURNÉ EN RDC

Vendredi, l'OMS a relevé son évaluation des risques liés à l'épidémie en RDC, la faisant passer de "élevé" à "très élevé", tout en maintenant son évaluation antérieure selon laquelle le risque étaitélevé au niveau régional et faible au niveau mondial.

Le Rwanda, voisin oriental de la RDC, a déclaré vendredi qu’il refuserait l’entrée à tous les ressortissants étrangers ayant voyagé en RDC ou transité par ce pays au cours des 30 derniers jours et imposerait une quarantaine aux ressortissants ou résidents rwandais ayant séjourné en RDC pendant cette période.

L'OMS a exhorté les pays à maintenir leurs frontières ouvertes, affirmant que leur fermeture pourrait encourager les passages clandestins et entraver l'acheminement de l'aide. Les États-Unis ont également restreint les voyages en provenance de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud.

Vendredi également, le responsable humanitaire en chef des Nations unies, Tom Fletcher, a déclaré que l'ONU débloquait environ 60 millions de dollars provenant d'un fonds d'urgence pour la lutte contre l'épidémie.

"Nous devons prendre les devants face à cette épidémie d'Ebola", a déclaré Tom Fletcher sur X. "Les conditions d'intervention sont difficiles pour mener à bien ce travail vital. Nous sommes confrontés à des conflits et à d'importants mouvements de population."