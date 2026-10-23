La proposition de la Pologne pour le centre de maintenance des systèmes Patriot reçoit la meilleure évaluation, selon la ministre

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L'offre de la Pologne visant à accueillir un centre de maintenance pour le missile intercepteur Patriot de Lockheed Martin LMT.N a obtenu la meilleure note attribuée par l'entreprise parmi les propositions soumises par quatre pays, a déclaré vendredi la vice-ministre polonaise de la Défense, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

* “La proposition de la Pologne a reçu la meilleure note”, a déclaré Mme Sobkowiak-Czarnecka à la chaîne privée Radio Zet. Elle a précisé que, bien que Lockheed Martin ait examiné les propositions, la décision finale relevait du domaine politique et qu’elle s’attendait à ce que Washington l’annonce dans les prochains jours.

* L’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède sont en lice pour ce projet — qui, selon les États-Unis, pourrait déboucher sur la mise en place d’une chaîne de production —, alors qu’ils cherchent à se doter de capacités de maintenance et de production de missiles pour renforcer leurs défenses.

* Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis à rude épreuve les stocks de missiles intercepteurs de défense aérienne et entraîné des retards de livraison, ce qui a incité les pays à rechercher des capacités de maintenance et de production plus proches de chez eux.

* Mme Sobkowiak-Czarnecka a indiqué que le sous-secrétaire américain à la Défense, Michael Duffey, qui avait dévoilé pour la première fois en juillet les projets de centre de maintenance de Lockheed Martin en Europe, se rendrait en Pologne au début du mois prochain.

* Elle a également indiqué que le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se rendrait au Pentagone dans les prochaines semaines.