La production pétrolière du Kazakhstan diminue, les exportations étant freinées par un terminal endommagé, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole et de condensat de gaz du Kazakhstan a baissé de 6 % au cours des deux premiers jours de décembre, a déclaré une source industrielle jeudi, à la suite d'une attaque de drone ukrainien contre le terminal de chargement du Caspian Pipeline Consortium (CPC) sur la mer Noire.

L'oléoduc CPC, qui achemine plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan et traite plus de 1 % de l'offre mondiale, a suspendu ses opérations samedi après qu'un amarrage du terminal, situé près du port russe de Novorossiysk, a été endommagé .

Il a ensuite repris les livraisons en utilisant un seul point d'amarrage (SPM) au lieu des deux qu'il déploie habituellement. Une troisième unité, dont la maintenance a commencé avant les frappes, sert de réserve.

La production de pétrole et de condensat de gaz du Kazakhstan a diminué au cours des deux premiers jours de décembre pour atteindre 1,9 million de barils par jour par rapport à la production moyenne de novembre, selon la source et les calculs de Reuters.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La baisse de la production de pétrole montre l'impact de l'attaque du drone du CPC sur le Kazakhstan, membre de l'OPEP+, qui a exporté environ 68,6 millions de tonnes de pétrole l'année dernière et qui est le 12ème producteur mondial de pétrole.

UN AMARRAGE DU CPC PLEINEMENT OPÉRATIONNEL, SELON LE MINISTRE

L'oléoduc du CPC, d'une longueur de 1 500 km (930 miles), achemine le brut des champs de Tengiz, Karachaganak et Kashagan au Kazakhstan jusqu'au terminal Yuzhnaya Ozereevka à Novorossiysk. Les principaux fournisseurs du CPC sont les gisements du Kazakhstan, et le CPC s'approvisionne également auprès de producteurs russes.

Le vice-ministre kazakh de l'énergie, Yerlan Akbarov, a déclaré jeudi que l'un des points d'amarrage du CPC au terminal de la mer Noire était pleinement opérationnel et qu'il n'y avait pas de restrictions au transport du pétrole.

Cinq sources industrielles ont déclaré mercredi à Reuters que le Kazakhstan détournerait davantage de brut par l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) en décembre, en raison de la réduction de la capacité du CPC.

Les producteurs kazakhs expédient également du brut vers les ports russes de Novorossiysk et Oust-Louga sous la marque KEBCO et vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba, mais ces itinéraires offrent des marges plus faibles et dépendent de la capacité de l'opérateur russe d'oléoducs Transneft.

Les possibilités de réacheminement du pétrole en provenance du Kazakhstan, pays enclavé, sont limitées, car le réseau d'oléoducs de la Russie est mis à rude épreuve après les attaques répétées de drones sur ses raffineries et ses installations d'exportation.

Une autre source industrielle a estimé à 900 000 tonnes par semaine la perte de capacité de chargement du CPC en cas d'utilisation d'un seul SPM.