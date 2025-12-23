La production manufacturière américaine inchangée en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine est restée inchangée en novembre après avoir baissé en octobre, la production de véhicules automobiles ayant chuté à la suite de l'expiration des crédits d'impôt pour les véhicules électriques.

La stagnation de la production manufacturière le mois dernier fait suite à une baisse de 0,4 % en octobre, a déclaré la Réserve fédérale mardi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production du secteur, qui représente 10,1 % de l'économie, resterait inchangée.

La production des usines a augmenté de 1,9% sur un an en novembre. La publication des données a été retardée par la fermeture de 43 jours du gouvernement fédéral. La production de véhicules à moteur a reculé de 1,0 % après avoir baissé de 5,1 % en octobre. Les ventes de véhicules à moteur ont bondi au troisième trimestre, les consommateurs s'étant empressés d'acheter des véhicules électriques avant l'expiration, le 30 septembre, des crédits d'impôt.

Si l'on exclut la production de véhicules à moteur, la production industrielle a légèrement augmenté de 0,1 % en novembre, après avoir baissé de 0,1 % le mois précédent. L'industrie manufacturière a fait du surplace alors que les droits de douane généralisés du président Donald Trump pèsent sur les usines qui dépendent des matériaux importés, mais stimulent des segments tels que les métaux primaires qui ont dû faire face à une forte concurrence étrangère. Donald Trump a défendu les droits de douane comme étant nécessaires pour relancer une base industrielle américaine en déclin depuis longtemps, mais une amélioration générale ne s'est pas encore matérialisée, l'emploi dans les usines ayant baissé d'environ 63 000 postes depuis le début de l'année.

La production minière a augmenté de 1,7 %. Cette hausse fait suite à une baisse de 0,8 % en octobre. La production industrielle globale a augmenté de 0,2 % après avoir reculé de 0,1 % en octobre. La production industrielle a progressé de 2,5 % sur une base annuelle en novembre.