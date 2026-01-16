La production manufacturière américaine augmente de façon inattendue en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production manufacturière américaine a connu une hausse inattendue en décembre, grâce à une augmentation de la production de métaux primaires qui a compensé une baisse dans les usines d'assemblage de véhicules, mais l'activité s'est contractée au quatrième trimestre sur fond de défis posés par les droits de douane à l'importation.

La production manufacturière a augmenté de 0,2 % le mois dernier après une révision à la hausse de 0,3 % en novembre, a déclaré la Réserve fédérale vendredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production du secteur, qui représente 10,1% de l'économie, baisserait de 0,2% après avoir été inchangée en novembre.

La production des usines a augmenté de 2,0 % en glissement annuel en décembre. Mais elle a chuté à un taux annualisé de 0,7 % au quatrième trimestre après avoir augmenté à un rythme de 2,8 % au troisième trimestre. L'industrie manufacturière a souffert des droits d'importation considérables imposés par le président Donald Trump, qu'il a ironiquement défendus comme étant nécessaires pour restaurer une base industrielle nationale en déclin depuis longtemps.

Bien que les taxes aient soutenu des industries telles que les métaux primaires qui faisaient face à une forte concurrence étrangère, et qu'un boom des investissements dans l'intelligence artificielle ait soutenu certains segments, le reste de l'industrie manufacturière a connu des difficultés, le secteur ayant supprimé 68 000 emplois en 2025.

Les économistes ont longtemps affirmé qu'une renaissance de l'industrie manufacturière était impossible en raison de problèmes structurels, notamment la pénurie de main-d'œuvre. Ils s'attendaient à une certaine amélioration cette année avec l'entrée en vigueur des réductions d'impôts de Trump.

La production de métaux de première fusion a fait un bond de 2,4 %. La production d'équipements électriques, d'appareils et de composants, ainsi que l'aérospatiale et les transports divers ont également connu des augmentations considérables. En revanche, la production de véhicules à moteur a chuté de 1,1 %, enregistrant ainsi un quatrième mois consécutif de baisse. La production de véhicules à moteur a chuté de

2.8% en glissement annuel en décembre.

La production minière a baissé de 0,7 % après avoir rebondi de 1,7 % le mois précédent. Les températures glaciales ont stimulé la demande de chauffage, augmentant la production des services publics de 2,6 %. La production des services publics a baissé de 0,3 % en novembre. La production industrielle globale a augmenté de 0,4 % après une hausse similaire en novembre. La production industrielle a augmenté de 2,0 % d'une année sur l'autre en décembre. Elle a augmenté à un taux de 0,7 % au quatrième trimestre.