La production industrielle allemande rechute en décembre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 08:25
Cette rechute est principalement attribuable à un plongeon de la production dans l'industrie automobile (-8,9%), de la fabrication de machines et d'équipements (-6,8%) et de la maintenance et assemblage des machines (-17,6%).
A l'exclusion de l'énergie et de la construction, la production manufacturière proprement dite a diminué de 3% par rapport à novembre 2025, avec en particulier une production de biens d'équipement en chute de 5,3%.
L'Office fédéral de statistiques précise néanmoins que pour prendre une comparaison moins volatile, la production industrielle allemande s'est inscrite en légère hausse de 0,9% sur l'ensemble du 4e trimestre 2025 par rapport au 3e trimestre.
