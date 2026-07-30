 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La production et les ventes mondiales de Toyota au premier semestre reculent pour la première fois en deux ans en raison de la faiblesse du marché chinois
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 06:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé jeudi que sa production et ses ventes mondiales au premier semestre avaient reculé pour la première fois en deux ans, la baisse de la demande en Chine et le renouvellement de son populaire SUV RAV4 ayant pesé sur les résultats.

* Les ventes mondiales pour la période janvier-juin ont reculé de 2,9% en glissement annuel pour s'établir à un peu plus de 5 millions de véhicules, la baisse de 17,1% enregistrée en Chine ayant compensé la demande plus forte en Amérique du Nord et au Japon.

* La production mondiale de véhicules a reculé de 1,2% par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à un peu moins de 4,9 millions de véhicules au cours des six premiers mois de l’année.

* En juin, les ventes mondiales ont légèrement progressé de 0,1% pour atteindre 868 454 véhicules, tandis que la production a augmenté de 2,9% pour s’établir à 879 321 véhicules.

* Les chiffres de Toyota incluent les ventes et la production de sa marque de luxe Lexus.

Valeurs associées

TOYOTA MOTOR
16,646 EUR Tradegate -2,06%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -50,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
5,064 -4,11%
Pétrole Brent
92,38 +1,84%
2CRSI
24,5 +2,68%
CAC 40
8 469,33 +0,73%
SOCIETE GENERALE
78,53 +2,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank