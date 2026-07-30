La production et les ventes mondiales de Toyota au premier semestre reculent pour la première fois en deux ans en raison de la faiblesse du marché chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé jeudi que sa production et ses ventes mondiales au premier semestre avaient reculé pour la première fois en deux ans, la baisse de la demande en Chine et le renouvellement de son populaire SUV RAV4 ayant pesé sur les résultats.

* Les ventes mondiales pour la période janvier-juin ont reculé de 2,9% en glissement annuel pour s'établir à un peu plus de 5 millions de véhicules, la baisse de 17,1% enregistrée en Chine ayant compensé la demande plus forte en Amérique du Nord et au Japon.

* La production mondiale de véhicules a reculé de 1,2% par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à un peu moins de 4,9 millions de véhicules au cours des six premiers mois de l’année.

* En juin, les ventes mondiales ont légèrement progressé de 0,1% pour atteindre 868 454 véhicules, tandis que la production a augmenté de 2,9% pour s’établir à 879 321 véhicules.

* Les chiffres de Toyota incluent les ventes et la production de sa marque de luxe Lexus.