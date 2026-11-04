La production de séries télévisées sud-coréennes menacée d'effondrement, alertent les associations professionnelles

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Douze groupements professionnels sud-coréens ont exhorté mercredi le gouvernement à investir dans la production de séries télévisées coréennes, connues sous le nom de “K-dramas”, et à la soutenir, avertissant que le secteur risquait de s'effondrer.

Les K-dramas connaissent un immense succès à l'échelle mondiale, mais leur nombre a chuté d'environ 30% par rapport aux 141 titres produits en 2022, selon l'Association coréenne de production de séries télévisées.

Trois chaînes nationales ont réduit leur production de séries, passant de 91 titres en 2012 à 32 en 2023, et certaines chaînes ont même complètement cessé de diffuser des séries en semaine, ont indiqué ces groupements, qui représentent les professionnels du secteur, notamment les producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs, directeurs de la photographie et équipes techniques.

Ces associations ont attribué ce ralentissement de la production à la hausse des coûts de production, qu’elles ont liée à la concurrence avec des plateformes de streaming mondiales disposant de moyens financiers importants, à la capacité d’investissement réduite des diffuseurs et à la difficulté à obtenir les droits de propriété intellectuelle.

Elles ont déclaré que les recettes publicitaires ne suffisaient plus à elles seules à couvrir les coûts de production, ce qui signifie que la réduction de la production était devenue le choix rationnel pour les diffuseurs.

Ces associations ont critiqué le projet de budget 2027 du gouvernement, qui prévoit une réduction de 4,5 milliards de wons (3,35 millions de dollars) du financement alloué par le ministère de la Culture à la vidéo diffusée.

(1 dollar = 1.344,5600 wons)