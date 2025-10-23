La production de la plateforme Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, selon TV2

La production de la plate-forme pétrolière et gazière Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, a rapporté jeudi TV2 Norvège, citant l'opérateur ConocoPhillips COP.N .