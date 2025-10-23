La production de la plateforme Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, selon TV2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Remaniement avec le code d'action correct dans le premier paragraphe)
La production de la plate-forme pétrolière et gazière Ekofisk 2/4 K en mer du Nord est arrêtée, a rapporté jeudi TV2 Norvège, citant l'opérateur ConocoPhillips COP.N .
