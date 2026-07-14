La production d'or artisanale du Ghana en 2026 devrait dépasser le niveau record de 2025, selon le Gold Board

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* GoldBod prévoit une nouvelle année de forte production aurifère issue de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle

* L'exploitation aurifère artisanale et à petite échelle a connu un essor depuis les réformes du secteur

* Le Ghana pourrait tout de même tirer davantage de revenus de ses exportations d’or cette année qu’en 2025, malgré la faiblesse des cours de l’or, a déclaré M. Gyamfi

par Christian Akorlie

Le Gold Board du Ghana a acheté jusqu’à 54 tonnes d’or auprès de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) au cours du premier semestre 2026, et la production du secteur est en passe d’égaler, voire de dépasser, le record de l’année dernière, a déclaré mardi le directeur général de cet organisme public.

Ces chiffres et ces prévisions laissent entrevoir une nouvelle année solide pour la principale source d’exportations et de devises étrangères du Ghana, ce qui contribuera à soutenir les entrées de dollars et à redynamiser une économie qui sort de sa pire crise financière depuis des décennies.

Le plus grand producteur d’or d’Afrique a vu la production de l’ASM bondir à la suite de réformes du secteur visant à endiguer les pertes liées à la contrebande et à stimuler les recettes en devises. La production a atteint un record de 104 tonnes métriques l’année dernière, dépassant pour la première fois celle de l’exploitation minière à grande échelle.

“Nous en sommes à environ 50 à 54 tonnes métriques cette année (en achats)”, a déclaré aux journalistes Samuel Gyamfi, directeur général du Gold Board (GoldBod). “À ce rythme, nous devrions égaler, voire dépasser, la production de l’année dernière.”

M. Gyamfi a précisé que l’organisme avait généré près de 11 milliards de dollars de recettes en devises grâce au secteur ASM l’année dernière, tandis que les grandes sociétés minières avaient contribué à hauteur d’environ 9 milliards de dollars. Toutefois, la récente baisse des cours de l’or a revu à la baisse les prévisions de recettes, a-t-il ajouté. GoldBod avait fondé ses prévisions pour 2026 sur un cours moyen de l’or d’environ 5.000 dollars l’once et des achats hebdomadaires d’environ 2,5 tonnes métriques, a-t-il précisé.

Malgré la baisse des prix, le Ghana était toujours en passe de générer des recettes d’exportation d’or supérieures à celles de l’année dernière, a déclaré M. Gyamfi, car les prix moyens de l’or restent supérieurs aux niveaux de 2025, bien qu’inférieurs aux projections initiales de GoldBod.

(1 dollar = 11,4800 cédis ghanéens)