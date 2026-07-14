 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La production d'or artisanale du Ghana en 2026 devrait dépasser le niveau record de 2025, selon le Gold Board
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 19:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GoldBod prévoit une nouvelle année de forte production aurifère issue de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle

* L'exploitation aurifère artisanale et à petite échelle a connu un essor depuis les réformes du secteur

* Le Ghana pourrait tout de même tirer davantage de revenus de ses exportations d’or cette année qu’en 2025, malgré la faiblesse des cours de l’or, a déclaré M. Gyamfi

par Christian Akorlie

Le Gold Board du Ghana a acheté jusqu’à 54 tonnes d’or auprès de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) au cours du premier semestre 2026, et la production du secteur est en passe d’égaler, voire de dépasser, le record de l’année dernière, a déclaré mardi le directeur général de cet organisme public.

Ces chiffres et ces prévisions laissent entrevoir une nouvelle année solide pour la principale source d’exportations et de devises étrangères du Ghana, ce qui contribuera à soutenir les entrées de dollars et à redynamiser une économie qui sort de sa pire crise financière depuis des décennies.

Le plus grand producteur d’or d’Afrique a vu la production de l’ASM bondir à la suite de réformes du secteur visant à endiguer les pertes liées à la contrebande et à stimuler les recettes en devises. La production a atteint un record de 104 tonnes métriques l’année dernière, dépassant pour la première fois celle de l’exploitation minière à grande échelle.

“Nous en sommes à environ 50 à 54 tonnes métriques cette année (en achats)”, a déclaré aux journalistes Samuel Gyamfi, directeur général du Gold Board (GoldBod). “À ce rythme, nous devrions égaler, voire dépasser, la production de l’année dernière.”

M. Gyamfi a précisé que l’organisme avait généré près de 11 milliards de dollars de recettes en devises grâce au secteur ASM l’année dernière, tandis que les grandes sociétés minières avaient contribué à hauteur d’environ 9 milliards de dollars. Toutefois, la récente baisse des cours de l’or a revu à la baisse les prévisions de recettes, a-t-il ajouté. GoldBod avait fondé ses prévisions pour 2026 sur un cours moyen de l’or d’environ 5.000 dollars l’once et des achats hebdomadaires d’environ 2,5 tonnes métriques, a-t-il précisé.

Malgré la baisse des prix, le Ghana était toujours en passe de générer des recettes d’exportation d’or supérieures à celles de l’année dernière, a déclaré M. Gyamfi, car les prix moyens de l’or restent supérieurs aux niveaux de 2025, bien qu’inférieurs aux projections initiales de GoldBod.

(1 dollar = 11,4800 cédis ghanéens)

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
80,170 USD NYSE +0,50%
Aluminium alloy
3 428,00 USD NYMEX +0,54%
GOLD FIELDS
29,100 EUR Tradegate -1,36%
NEWMONT
94,850 USD NYSE +1,87%
Or
4 059,51 USD Six - Forex 1 +1,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 366,85 +0,03%
Pétrole Brent
84,45 +1,36%
2CRSI
28,2 -4,41%
NANOBIOTIX
36,2 +3,61%
TOTALENERGIES
71,2 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank