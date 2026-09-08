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La production automobile brésilienne progresse, mais les ventes reculent en août
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production automobile brésilienne a augmenté en août par rapport au mois précédent, tandis que les ventes ont légèrement reculé, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, la production a progressé de 6,8% le mois dernier pour atteindre 271.100 unités, tandis que les ventes ont reculé de 1,6% à 275.100 unités.

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