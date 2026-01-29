La production américaine de pétrole brut a encore baissé de 500 000 bpj à la suite de la tempête hivernale, selon un cabinet d'experts-conseils

Les arrêts de production aux États-Unis et au Kazakhstan font grimper les prix du pétrole

Le bassin permien connaît une reprise significative de la production de brut

La production de gaz naturel baisse de 5,1 % en raison d'une vague de froid arctique

(Actualisation des prévisions d'interruption de la production par les analystes) par Georgina McCartney

Environ un demi-million de barils par jour de production de brut, soit près de 0,5 % de l'offre mondiale, sont restés hors service aux États-Unis jeudi, selon le cabinet de conseil Energy Aspects, alors qu'une tempête arctique s'est abattue sur une grande partie du pays à la suite d'une tempête hivernale survenue le week-end dernier.

Les arrêts de production aux États-Unis et au Kazakhstan cette semaine ont contribué à la hausse des contrats à terme sur le pétrole américain de référence, qui ont atteint cette semaine leur plus haut niveau en cinq mois. Les prix du pétrole ont augmenté de 3 % jeudi en raison des craintes que les États-Unis n'attaquent l'Iran.

Environ 100 000 bpj de production ont été remis en service depuis mercredi. Les interruptions ont atteint un pic d'environ 2 millions de bpj au cours du week-end. La production américaine de brut devrait s'élever à 13,76 millions de bpj en janvier, selon les prévisions de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration), ce qui représente environ 3,6 % de la production totale.

Selon Jesse Jones, analyste chez Energy Aspects, la plupart des pannes restantes se sont produites dans le bassin Permien, au Texas et au Nouveau-Mexique, qui représente environ la moitié de la production américaine de brut, et la production s'y rétablit rapidement.

Selon les analystes de Rystad, les interruptions de production dans le bassin du Permien s'élevaient à environ 247 000 bpj à la date de jeudi.

Au total, les États-Unis devraient perdre en moyenne 340 000 bpj au cours du mois en raison du temps froid, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan dans une note publiée jeudi. L'impact a été plus important que prévu, et la perte quotidienne moyenne sera plus élevée si la reprise est plus lente que prévu, a déclaré JPMorgan.

La quasi-totalité de la production du Dakota du Nord a été rétablie, a déclaré jeudi Justin Kringstad, directeur de la North Dakota Pipeline Authority. Le Dakota du Nord est le troisième État producteur de pétrole des États-Unis et sa production s'est élevée à 1,189 million de bpj en novembre, selon les dernières données mensuelles de la Commission industrielle de l'État.

Les prix du brut West Texas Intermediate à Midland et de la qualité livrée au terminal East Houston de Magellan (MEH) ont augmenté pendant quatre séances consécutives. Les deux évaluations ont augmenté de 25 cents pour atteindre des primes de 90 cents et 1,20 $, respectivement, par rapport aux contrats à terme sur le brut américain au cours de cette période.

Les exportations américaines de brut ont rebondi après l'absence de chargement dimanche, selon Matt Smith, analyste pétrolier principal chez Kpler.

Les exportations de brut se sont élevées en moyenne à 3,2 millions de bpj au cours des trois derniers jours et devraient se terminer sur une base hebdomadaire à un rythme plus faible que d'habitude, potentiellement autour de 3 millions de bpj au lieu des 4 millions de bpj habituels, a déclaré M. Smith.

Parallèlement, la production de gaz naturel a diminué d'environ 6,1 milliards de pieds cubes par jour, par rapport aux pertes maximales de 18,1 milliards de pieds cubes par jour enregistrées lundi, selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production totale de gaz naturel devrait s'élever à 119,9 milliards de pieds cubes par jour en janvier, ce qui représente environ 5,1 % de la production totale.

Du côté du raffinage, plusieurs raffineries situées le long de la côte américaine du Golfe du Mexique ont signalé des problèmes liés au temps glacial du week-end, mais commençaient également à se rétablir.

"Lorsque la tempête hivernale a frappé le week-end dernier, nous avons constaté que les ventes en gros représentaient environ 40 % de celles du week-end précédent. Elles sont restées faibles cette semaine, mais se rétablissent progressivement", a déclaré Gary Simmons, directeur de l'exploitation du raffineur américain Valero, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats jeudi, en faisant référence à la vente de produits pétroliers par la raffinerie.