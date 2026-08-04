La procureure générale du New Jersey intente une action en justice antitrust contre Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a engagé mardi une action en justice antitrust contre Amazon.com, selon des documents judiciaires.