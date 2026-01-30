 Aller au contenu principal
La procureure générale du Michigan demande au fabricant chinois de batteries Gotion de restituer 23,7 millions de dollars après avoir manqué à ses obligations à l'égard d'une usine américaine
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 20:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute l'absence de commentaire immédiat de Gotion, contexte dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a demandé vendredi à la société chinoise de batteries Gotion Inc. de restituer 23,7 millions de dollars de fonds publics reçus par l'entreprise après que celle-ci a abandonné l'année dernière un projet de construction d'une usine de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan pour produire des matériaux clés pour les batteries de véhicules électriques. Le projet, annoncé pour la première fois en octobre 2022, devait créer 2 350 emplois en usine, mais il a été critiqué par certains législateurs en raison de l'actionnariat chinois de l'entreprise . Gotion n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Dans une lettre adressée à Gotion, le bureau de Dana Nessel a indiqué que l'entreprise n'avait pas respecté son accord et qu'elle n'avait pas résolu les problèmes. Il a donné à Gotion 30 jours pour rembourser les fonds. L'année dernière, la Michigan Economic Development Corporation a déclaré qu'aucune des 125 millions de dollars de subventions accordées par l'État pour le projet n'avait jamais été versée et que Gotion avait abandonné le projet. Gotion a nié cette affirmation, mais les avocats de l'entreprise ont déclaré dans une requête en justice déposée au début du mois que le projet "n'est plus viable".

Le groupe allemand Volkswagen est le principal actionnaire de la société mère de Gotion Inc. et détient environ 30 % de Gotion High-Tech (002074.SZ) Les législateurs américains ont déclaré l'année dernière que la Chine maintenait un "contrôle effectif" par le biais de plusieurs actionnaires individuels. Gotion a déclaré l'année dernière que l'entreprise "restait fermement engagée dans sa mission de promouvoir l'avenir énergétique propre de l'Amérique", y compris dans une usine de l'Illinois.En mars 2024, Gotion a poursuivi Green Township dans le Michigan pour avoir prétendument violé un accord de construction de l'usine.Au cours de l'année dernière, la baisse de l'enthousiasme des Américains pour les voitures électriques a conduit les constructeurs automobiles à retarder ou à abandonner de nombreux projets d'usines et de véhicules. Après les récents changements de politique en matière de véhicules électriques opérés par l'administration Trump , les constructeurs automobiles se retranchent encore davantage.

