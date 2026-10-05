La prochaine mission Artemis est prévue pour 2027, mais « tout peut arriver », selon un astronaute

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* La troisième mission Artemis de la Nasa: une répétition d'amarrage en orbite terrestre

* Les modules lunaires de SpaceX et Blue Origin subissent des retards

* Des réunions sont prévues au cours des prochains mois pour évaluer l'état de préparation des modules d'alunissage

par Joey Roulette

La prochaine mission du programme lunaire Artemis de la Nasa pourrait encore être lancée l’été prochain comme prévu, mais « tout peut arriver » compte tenu du travail de développement qui reste à accomplir sur les deux modules d’alunissage nécessaires à la mission, a déclaré à Reuters l’un des astronautes d’Artemis III.

La troisième mission Artemis de la Nasa sera la première à faire appel aux modules d'alunissage du programme: le Starship d' SPCX.O , de SpaceX, et le Blue Moon de Blue Origin.

Contrairement à Artemis II , ces engins resteront en orbite terrestre pour effectuer des démonstrations d’amarrage avec Orion, une capsule dont la fonction est de transférer l’équipage d’astronautes vers les modules d’alunissage après les avoir amenés dans l’espace.

« Le plus important, c’est d’avoir confiance en l’équipe pour qu’elle fasse front commun, en partant du principe que tout peut arriver », a déclaré lundi Andre Douglas, spécialiste de mission d’Artemis III, lors d’une interview, lorsqu’on lui a demandé si Artemis III était toujours en bonne voie pour un lancement l’année prochaine.

Andre Douglas, 40 ans, ses collègues astronautes de la Nasa Randy Bresnik et Frank Rubio, ainsi que l’astronaute italien Luca Parmitano, ont été sélectionnés cette année pour former l’équipage d’Artemis III , considérée comme une répétition générale essentielle avant que la Nasa ne tente d’envoyer des astronautes sur la surface lunaire en 2028 dans le cadre d’Artemis IV.

Les modules d'alunissage des deux entreprises ont connu des retards dans leur calendrier de tout en devant faire face à une liste non exhaustive de tâches de développement complexes, telles que démontrer la capacité à stocker et à transférer avec précision des propergols surrefroidis dans l’espace, ainsi qu’à s’arrimer à un autre objet en orbite.

« Ce sont les principales », a déclaré Douglas à propos des étapes que les sous-traitants doivent franchir avant la mission.

Alors que certaines sources du secteur doutent que les modules d'alunissage soient prêts à temps pour une mission en 2027, la Nasa se montre optimiste , son administrateur Jared Isaacman faisant état de progrès satisfaisants pour « les éléments sur lesquels la Nasa exerce le plus grand contrôle », en référence à Orion, propriété de la Nasa, et à sa fusée Space Launch System.

Starship et Blue Moon ont reçu des milliards de dollars de financement de la Nasa, tandis que leur développement reste géré par le secteur privé, un modèle de contrat axé sur le commerce qui confère à la Nasa relativement peu de contrôle sur la manière et la rapidité avec lesquelles les entreprises construisent leurs modules d’alunissage.

« Nous devons simplement continuer à nous atteler à la tâche, à aller de l’avant et à essayer de respecter le calendrier idéal, qui serait juin de l’année prochaine », a déclaré Douglas, qui travaille à la fois avec SpaceX et Blue Origin sur le développement de leurs modules d’alunissage.

Il a ajouté que lui-même et d’autres responsables de la Nasa prévoyaient de rencontrer SpaceX et Blue Origin au cours des prochains mois afin d’évaluer l’état de préparation de leurs engins spatiaux.

La mission Artemis III était initialement prévue pour être le premier alunissage du programme jusqu’en février, date à laquelle Isaacman a imposé des changements radicaux qui ont transformé Artemis III en une mission d’entraînement supplémentaire. L’agence est sous pression pour retourner rapidement sur la Lune alors qu’elle est en concurrence avec la Chine, qui vise 2030 pour son propre premier alunissage.

Artemis III marquera le premier voyage dans l’espace de Douglas, qui a passé des années à suivre de près l’équipage d’Artemis II , en tant que remplaçant. Spécialiste en ingénierie des systèmes et architecte naval, Douglas a une expérience au sein de la Garde côtière américaine qui lui a appris à s’adapter à des changements rapides, a-t-il déclaré.

« J’ai appris à l’armée que le plan ne tient que dix minutes », a-t-il déclaré. « On a des attentes, mais on se tient également prêt, en coulisses, à faire face au changement. »