La principale autorité de régulation énergétique américaine incite les réseaux électriques à revoir les règles relatives à l'alimentation des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les décisions, ainsi que des citations de représentants des centres de données et de défenseurs de l'environnement à partir du paragraphe 10)

* Les gestionnaires de réseau et les propriétaires d'infrastructures de transport disposent de 60 jours pour justifier les règles actuelles ou proposer des modifications

* Les décisions concernent six réseaux régionaux relevant de la compétence de la FERC et excluent le Texas

par Laila Kearney

La principale autorité de régulation énergétique américaine a ordonné jeudi aux gestionnaires de réseaux électriques du pays d’envisager de nouveaux protocoles permettant de raccorder rapidement les très gros consommateurs d’énergie , tels que les centres de données, sans faire grimper les coûts ni augmenter le risque de coupures de courant.

Les centres de données font grimper la consommation d’électricité aux États-Unis à des niveaux records et nécessitent, dans de vastes régions du pays, davantage d’électricité que les réseaux ne peuvent en fournir, ce qui pousse les régulateurs à se démener pour trouver des moyens de gérer cette demande explosive.

Les projets d’ordonnances « show cause » de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) enjoignent aux six réseaux régionaux relevant de sa compétence – à l’exception du Texas – de justifier ou de revoir leur processus d’alimentation des grands consommateurs d’énergie. L’objectif, selon la FERC, est principalement d’accélérer le raccordement des centres de données tout en minimisant l’impact sur la stabilité du réseau et sur les factures d’électricité des Américains.

« C’est la priorité absolue à laquelle notre pays est confronté en ce moment », a déclaré Laura Swett, présidente de la FERC.

L’ordonnance de la FERC fait suite à une directive émise l’année dernière par le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, visant à accélérer le raccordement des centres de données dans le cadre de l’objectif national de remporter la course mondiale au développement et au déploiement des technologies d’intelligence artificielle.

« C’est une course contre la montre, et nous allons la remporter », a déclaré Mme Swett lors d’une conférence de presse.

« NE PLUS RESTER LES BRAS CROISÉS N’EST PLUS UNE OPTION »

Les gestionnaires de réseau et les propriétaires d’infrastructures de transport disposent de 60 jours pour répondre à la FERC et expliquer pourquoi leurs règles actuelles sont justifiées ou s’ils comptent apporter des modifications dans cinq catégories principales. Ces catégories comprennent la mise en place de procédures claires pour le raccordement des très gros consommateurs d’énergie, tels que les centres de données, ainsi que la répartition des coûts liés aux infrastructures nécessaires à leur desserte auprès de ces gros clients.

Dans ses directives, la FERC a également encouragé la mise en place de nouveaux cadres permettant aux très gros consommateurs d’énergie de disposer de leurs propres sources d’alimentation, par exemple en construisant leurs propres centrales. L’autorité de régulation a exhorté les gestionnaires de réseau à intégrer des technologies de pointe afin de rendre les infrastructures existantes plus efficaces.

Les défenseurs des développeurs de centres de données et de centrales électriques ont généralement soutenu la directive de la FERC à l’intention des opérateurs de réseau.

« Le réseau et la politique antérieure n’ont pas été conçus pour répondre au rythme et à l’ampleur de la demande générée par les infrastructures d’IA, et la FERC indique clairement que le statu quo n’est plus une option », a déclaré Robert Montejo, associé chez Duane Morris, qui représente notamment des promoteurs de centres de données et des compagnies d’électricité.

Certains défenseurs des énergies propres ont également estimé que les directives de la FERC constituaient un pas dans la bonne direction.

« Nous sommes encouragés par le fait qu’il existe désormais une voie claire pour adopter des politiques responsables en matière de raccordement de charges importantes, qui garantissent la fiabilité, améliorent la transparence et intègrent des mesures d’accessibilité financière et de protection des consommateurs pour les ménages américains », a déclaré le Sierra Club dans un communiqué.

Dans sa série de décisions, la FERC a également indiqué qu’elle ne tiendrait plus automatiquement compte des impacts environnementaux cumulés dans ses procédures réglementaires au titre de la loi nationale sur la politique environnementale (National Environmental Policy Act).

« Nous n’allons plus gaspiller le temps et l’argent précieux de notre personnel et des demandeurs en effectuant une analyse qui n’est pas requise par la loi », a déclaré Mme Swett.