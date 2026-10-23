La prime qui a fait le trimestre de Norsk Hydro se referme déjà

Le producteur norvégien d'aluminium a publié vendredi un résultat opérationnel ajusté avant amortissements de 9 089 MNOK, en hausse de 52% sur un an mais en deçà des 9 530 MNOK attendus. Il prévoit surtout un repli de la prime qu'il facture au-dessus du cours de référence et une hausse de ses coûts au quatrième trimestre. Le titre reculait de 6,8%.

La publication avait tout d'un bon trimestre. Le résultat opérationnel ajusté avant amortissements de Norsk Hydro progresse de 52% à 9 089 MNOK, le résultat net ajusté passe de 1 907 à 4 372 MNOK, et le bénéfice ajusté par action de 1,02 à 2,28 NOK. Le chiffre d'affaires gagne 3%, à 52 128 MNOK.

Mais le consensus établi par la société visait 9 530 MNOK, et c'est la suite qui a fait décrocher le titre, tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Une seule division a porté le trimestre

Le détail par activité est éloquent. Sur les 9 089 MNOK du groupe, la division Aluminium Metal en apporte à elle seule 7 031, contre 2 732 un an plus tôt.

Le reste se contracte. Bauxite et Alumine s'effondre de 78%, à 283 MNOK, pénalisée par la flambée des coûts énergétiques liée aux perturbations d'approvisionnement en gaz de la raffinerie brésilienne d'Alunorte et par la baisse des prix de l'alumine, sous l'effet de la montée en puissance de la production chinoise et indonésienne. La division Energy perd la moitié de son résultat, à 411 MNOK, affectée par des écarts de prix défavorables entre zones. Metal Markets recule de 19%. Seule Extrusions progresse, de 7%.

Autrement dit, la hausse de 52% affichée par le groupe repose sur une seule jambe, et celle-ci doit tout au prix du métal et aux primes.

La prime baisse, les coûts montent

C'est là que le quatrième trimestre inquiète.

Les tensions sur l'approvisionnement en aluminium du Golfe avaient fait grimper les primes payées par les acheteurs européens au-dessus du cours de référence. Hydro a encaissé 673 USD la tonne au troisième trimestre. Il anticipe désormais une fourchette de 550 à 600 USD au quatrième.

Le mouvement est déjà engagé sur le terrain. Trond Olaf Christophersen, le directeur financier, a indiqué aux analystes que les primes sur les lingots destinés à l'extrusion étaient retombées autour de 850 USD la tonne ces dernières semaines, contre près de 1 000 USD auparavant.

Les coûts, eux, remontent. Pour la seule division Aluminium Metal, le groupe attend par rapport au troisième trimestre une hausse de 250 à 350 MNOK sur le carbone, de 100 à 200 MNOK sur l'alumine et de 150 à 250 MNOK sur les frais fixes. Soit jusqu'à 800 MNOK de charges supplémentaires, en partie compensées par des volumes vendus plus élevés.

S'y ajoute Alunorte. La raffinerie a retrouvé sa pleine production, mais Hydro maintient son estimation d'un impact de 90 à 110 MUSD au quatrième trimestre, le temps d'acheter du gaz au-dessus de ses prix contractuels. Au troisième trimestre, la facture avait déjà atteint environ 85 MUSD.

Le cash et les investissements

La trésorerie disponible tombe à 1,4 MdNOK, contre 4,0 MdsNOK au deuxième trimestre. Le groupe l'attribue à la hausse des prix du métal, qui gonfle mécaniquement le besoin en fonds de roulement et les acomptes versés aux fournisseurs.

Hydro a revu en conséquence ses prévisions. Les investissements de l'année sont ramenés à environ 12,5 MdsNOK, contre 13,5 MdsNOK précédemment, et le besoin en fonds de roulement est relevé à environ 32 MdsNOK, contre 30 MdsNOK.

La dette nette recule néanmoins, de 16,3 à 15,4 MdsNOK sur le trimestre.

Le groupe poursuit par ailleurs le redémarrage de son usine slovaque de Slovalco, arrêtée lors de la crise énergétique européenne de 2022. La première phase vise une capacité annuelle de 75 000 tonnes d'ici fin février 2027.