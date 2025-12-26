La pression s'accroît sur Target alors que l'investisseur activiste augmente sa participation, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le distributeur Target TGT.N subit la pression du fonds spéculatif Toms Capital Investment Management à la suite d'une baisse des ventes et d'un effondrement de la valeur de ses actions cette année, selon des personnes familières avec le sujet, a rapporté le Financial Times.
