La pression s'accroît sur Target alors que l'investisseur activiste augmente sa participation, selon le FT

Le distributeur Target TGT.N subit la pression du fonds spéculatif Toms Capital Investment Management à la suite d'une baisse des ventes et d'un effondrement de la valeur de ses actions cette année, selon des personnes familières avec le sujet, a rapporté le Financial Times.