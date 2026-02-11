La pression monte sur le géant portuaire de Dubaï, DP World, en raison des liens présumés de son chef avec Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La déclaration de La Caisse a été ajoutée, ainsi que les demandes de commentaires à DP World, bin Sulayem, et le contexte)

L'agence britannique de financement du développement et le deuxième plus grand fonds de pension du Canada ont suspendu leurs nouveaux investissements auprès de DP World après la publication de nouveaux dossiers liés à Jeffrey Epstein, le financier décédé, qui citent le nom du directeur général de l'opérateur portuaire basé à Dubaï.

Des membres du Congrès américain ont déclaré que le nom du président-directeur général de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, apparaissait dans les dossiers, ce qui a relancé l'examen de ses interactions passées avec Epstein, un délinquant sexuel condamné.

Les dossiers ont montré que bin Sulayem a correspondu avec le financier en disgrâce pendant plus de dix ans.

DP World s'est refusé à tout commentaire. Bin Sulayem n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée à son compte LinkedIn.

Lors de la dernière publication des dossiers du ministère américain de la justice, plusieurs noms expurgés ont été identifiés par les législateurs qui ont examiné les documents non expurgés.

Le fait d'être cité dans les dossiers ne constitue pas une preuve d'activité criminelle.

British International Investment a déclaré qu'elle avait suspendu ses nouveaux investissements dans DP World.

"Nous sommes choqués par les allégations contenues dans les dossiers Epstein concernant le sultan Ahmed bin Sulayem", a déclaré un porte-parole de BII.

"À la lumière de ces allégations, nous ne ferons pas de nouveaux investissements avec DP World tant que la société n'aura pas pris les mesures qui s'imposent."

BII investit aux côtés de DP World dans quatre ports d'Afrique.

Le fonds de pension canadien La Caisse a déclaré dans un communiqué qu'il "suspendait tout déploiement de capital supplémentaire aux côtés de la société" jusqu'à ce que DP World clarifie la situation et prenne "les mesures nécessaires".

Bin Sulayem, éminent homme d'affaires émirati, dirige DP World depuis des décennies et a supervisé son expansion pour en faire un opérateur mondial de ports et de plates-formes logistiques.

Les dossiers récemment rendus publics comprennent des courriels et des messages textuels qui semblent montrer des discussions entre les deux hommes sur les affaires, des conversations sur le sexe et des projets de visite de l'île d'Epstein dans les Caraïbes.