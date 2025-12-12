La présidente et la directrice générale de Coty pourraient quitter leur poste, le propriétaire JAB prévoyant un remaniement de la direction, selon le FT

L'actionnaire majoritaire de Coty

COTY.N , JAB Holding, prévoit un remaniement de la direction de la société de produits de beauté qui pourrait se traduire par le départ de la présidente du conseil d'administration et la directrice générale, Sue Nabi, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières du dossier.

Le distributeur de cosmétiques a lutté au cours des deux dernières années pour stimuler les ventes de sa catégorie de produits de beauté de masse, alors qu'il fait face à la concurrence accrue de marques plus récentes. Son action s'est effondrée de 73 % au cours des deux dernières années et a baissé de 3 % à l'annonce de la nouvelle.

En septembre, il a lancé un examen et a envisagé une vente de l'unité qui abrite des marques telles que Rimmel et Max Factor, afin de réduire sa dette et de se concentrer sur son activité de parfums haut de gamme, plus performante.

"La nouvelle ne serait pas surprenante étant donné les vents contraires auxquels Coty est confronté et qui exercent une pression considérable sur l'exécution", a déclaré Ana Garcia, analyste chez CFRA Research.

Toutefois, les difficultés de l'entreprise résultent davantage d'une compétitivité accrue et de la récente décélération du marché de la beauté, qui continueraient à éroder les ventes de Coty malgré tout changement de direction, a ajouté Ana Garcia.

Coty devrait également perdre sa licence EXCLUSIVE pour les parfums et les produits de beauté Gucci à partir de 2028, après que la société mère de Gucci, Kering PRTP.PA , a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA .

Le Financial Times a également rapporté, en citant trois personnes familières du dossier, que la directrice générale de Coty, Sue Nabi, a refusé des offres financières substantielles de L'Oréal pour mettre fin à la licence Gucci de manière anticipée.

La volonté de JAB de réorganiser la direction devrait d'abord conduire au départ du président du conseil d'administration, Peter Harf, et un nouveau président devrait bientôt trouver un remplaçant de Nabi, a ajouté le rapport, citant les personnes en question.

JAB a refusé de commenter, tandis que Coty n'a pas immédiatement répondu à une demande de déclaration de Reuters sur le rapport.

Coty viendrait s'ajouter à une longue liste de changements de direction dans les entreprises mondiales de consommation, alors qu'elles naviguent dans un modèle de dépenses de plus en plus divergent, stimulé par les incertitudes macroéconomiques.

"Il est intéressant de constater que ces annonces se succèdent rapidement. Il semble que les conseils d'administration prennent leurs résolutions de 'nouvelle année, nouveau moi' plus tôt que prévu", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"Peut-être sont-ils mécontents de la manière dont ils ont traversé les périodes difficiles, et veulent donc quelqu'un d'autre pour les bons moments", a-t-il ajouté, précisant que 2026 pourrait présenter un environnement plus favorable pour les entreprises de consommation.

Jeudi, le fabricant de pantalons de yoga Lululemon LULU.O a annoncé le départ de son directeur général Calvin McDonald, alors qu'il tente de relancer la demande aux États-Unis. Le Wall Street Journal a rapporté, en citant des sources, que le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, envisageait une lutte par procuration pour obtenir des changements au sein du conseil d'administration.