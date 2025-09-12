La présidente de Tesla déclare que l'activité politique de Musk "dépend de lui" et rejette les inquiétudes concernant les ventes

La présidente du conseil d'administration de Tesla TSLA.O , Robyn Denholm, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk avait fait baisser les ventes du fabricant de véhicules électriques et a déclaré que le milliardaire était "au premier plan" dans l'entreprise après plusieurs mois passés à la Maison Blanche.

"Ce qu'il fait d'un point de vue personnel en termes de motivations politiques ne regarde que lui", a déclaré Robyn Denholm lors d'un entretien avec Bloomberg Television vendredi. "D'un point de vue politique, il est évident que nous sommes dans une démocratie et que tout le monde peut exprimer son point de vue."

Les actions de la société ont augmenté de près de 7 %.

Les déclarations de Robyn Denholm interviennent quelques jours après que le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, ce qui constituerait la plus grosse rémunération d'entreprise de l'histoire, soulignant l'emprise qu'il exerce sur le constructeur automobile, qui tente de se transformer en une puissance de l'IA et de la robotique.

L'incursion d'Elon Musk dans la politique partisane et sa volonté de défier le président Donald Trump ont suscité des inquiétudes parmi les investisseurs et les analystes de Tesla quant aux distractions potentielles et à la baisse des ventes, car les acheteurs aliénés ont choisi des VE rivaux.

Le conseil d'administration a toutefois recommandé aux actionnaires de voter, lors de la réunion annuelle du mois prochain, contre une proposition visant à mettre en œuvre une politique de neutralité politique et à interdire à l'entreprise et à son équipe dirigeante de soutenir un parti politique.

Elon Musk a continué à susciter la controverse par ses déclarations et s'est attiré des critiques pour son manque de modération du contenu sur sa plateforme de médias sociaux X. Mercredi, il a imputé à "la gauche" le meurtre de l'activiste conservateur Charlie Kirk le jour même de son assassinat, avant même qu'un suspect n'ait été identifié.

Le conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques a exprimé à plusieurs reprises sa confiance dans la capacité d'Elon Musk à donner une nouvelle direction à l'entreprise tout en relançant la croissance, même si elle perd du terrain par rapport à ses rivaux chinois sur des marchés clés en raison d'une baisse de la demande.

Robyn Denholm, qui a été choisie par Musk pour diriger le conseil d'administration de Tesla, a souvent été critiquée pour être redevable au milliardaire et ne pas lui demander de rendre des comptes.

Elon Musk a été le fer de lance du Department of Government Efficiency (DOGE) de Donald Trump, qui vise à réduire les dépenses publiques, avant de se retirer à la fin du mois de mai.