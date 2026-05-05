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La présidente de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, présente un plan de succession sur cinq ans et désigne sa nièce comme successeur
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires, des détails et du contexte) par Rishika Sadam

Kiran Mazumdar-Shaw, fondatrice et présidente de Biocon BION.NS , a déclaré mardi qu'elle prévoyait une transition progressive de la direction au cours des cinq prochaines années, sa nièce Claire Mazumdar devant finalement prendre la présidence.

Claire est la directrice générale fondatrice de Bicara Therapeutics BCAX.O , une société de biotechnologie spécialisée en oncologie, incubée grâce au soutien initial de Mazumdar-Shaw et cotée en bourse depuis 2024.

“Je ne compte pas prendre ma retraite de sitôt, mais je souhaite que Claire me succède de manière très progressive”, a déclaré Mazumdar-Shaw à Reuters lors d'un entretien téléphonique, ajoutant que la transition se ferait étape par étape, passant du poste de directrice à celui de vice-présidente, puis finalement à celui de présidente.

Mazumdar-Shaw a fondé Biocon en 1978 et est connue pour avoir lancé l'entreprise dans un garage de la ville de Bangalore, dans le sud de l'Inde.

Aujourd’hui, c’est l’une des principales fabricants mondiaux de biosimilaires, avec une capitalisation boursière de 585,21 milliards de roupies (6,14 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Biocon tire une part importante de son chiffre d'affaires des marchés américain et européen et dispose d'un portefeuille de plus de 30 biosimilaires, dont 12 ont été commercialisés, et d'autres sont en cours de développement.

Les biosimilaires sont des versions moins coûteuses de médicaments biologiques complexes utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et le diabète. Biocon a été l'une des premières entreprises à développer de l'insuline biosimilaire.

“Je veux m'assurer que l'héritage familial se perpétue tant que nous détenons cette importante participation (dans Biocon)”, a déclaré Mazumdar-Shaw, ajoutant que des membres de sa famille ont siégé au conseil d'administration de l'entreprise. Elle détient une participation de 29,92 % dans Biocon, selon les données de Refinitiv Workspace.

Avant de fonder Bicara, Claire, âgée de 37 ans, a dirigé le développement commercial et la stratégie d’entreprise chez Rheos Medicines et a travaillé chez Third Rock Ventures, où elle s’est concentrée sur la création d’entreprises. Elle est titulaire d’un doctorat en biologie du cancer de la Stanford School of Medicine.

“Claire est tout à fait en phase avec ma vision (de l’avenir de l’entreprise)”, a déclaré Mazumdar-Shaw, ajoutant que sa nièce continuerait à jouer un rôle chez Bicara pendant la transition.

Le plan de succession a été annoncé pour la première fois plus tôt dans la journée par le magazine Fortune India.

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BICARA THERAP
22,7200 USD NASDAQ +4,85%
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