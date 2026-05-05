La présidente de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, désigne son successeur alors que le laboratoire pharmaceutique indien prépare sa transition

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La fondatrice de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, prévoit une transition progressive à la tête de l'entreprise au cours des cinq prochaines années; sa nièce, Claire Mazumdar, devrait prendre la présidence par étapes, a-t-elle déclaré à Reuters. Ce plan de succession a été révélé pour la première fois par le magazine économique Fortune India dans une interview avec Mme Mazumdar-Shaw.