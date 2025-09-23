La première mission d'astronautes américains Artemis autour de la Lune devrait avoir lieu en avril, selon les autorités américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - Des responsables de la NASA ont déclaré mardi que le premier vol avec équipage du programme Artemis - un voyage aller-retour autour de la Lune - devrait être lancé en avril de l'année prochaine, mais qu'il pourrait être avancé à février.

Le programme Artemis de l'agence spatiale est le fleuron des efforts américains pour ramener des humains sur la Lune, une série de missions de plusieurs milliards de dollars qui rivalisent avec les efforts similaires de la Chine, qui vise un atterrissage sur la Lune en 2030 avec des astronautes.