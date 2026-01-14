La Première ministre italienne est prête à soutenir un nouveau mandat pour l'administrateur délégué d'Eni, selon certaines sources

La Première ministre italienne Giorgia Meloni est prête à soutenir l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, pour un nouveau mandat de trois ans au sein du groupe énergétique, ont déclaré trois sources proches du dossier, ouvrant la voie à la prolongation du règne du dirigeant le plus ancien de l'entreprise.

Descalzi, 70 ans, est directeur général d'Eni ENI.MI depuis 2014, après avoir fait carrière dans le groupe en tant qu'expert en amont et en exploration, avec une connaissance approfondie de l'Afrique. Le dirigeant est disponible pour un nouveau mandat, a précisé l'une des sources.

L'administration de Meloni, qui contrôle le groupe avec une participation totale de près de 32%, mènera la danse lors de l'assemblée des actionnaires d'Eni début mai, lorsque les investisseurs devront voter pour la nomination de l'équipe de direction.

"Il s'agit de décisions qui relèvent de nos actionnaires, et nous ne les commentons donc pas", a déclaré un porte-parole d'Eni.

Le bureau de la Première ministre n'était pas disponible pour commenter.

FAIRE ÉQUIPE AVEC DES PARTENAIRES Après avoir aidé Rome à remplacer les livraisons de gaz russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, M. Descalzi a piloté la création de divisions à faibles émissions de carbone au sein du groupe pétrolier et gazier et a supervisé l'ouverture de ces entreprises à des sociétés d'investissement , dont le groupe américain KKR KKR.N .

Cette démarche a permis à Eni de partager l'effort financier nécessaire au développement de l'entreprise de biocarburants Enilive, de l'unité de vente au détail et d'énergie renouvelable Plenitude et de l'activité de capture du carbone d'Eni avec des partenaires mondiaux aux poches bien garnies.

L'un des défis du groupe de 52 milliards d'euros et de sa direction au cours des trois prochaines années sera de soutenir la croissance de ses nouvelles unités et de s'assurer que les rendements promis aux partenaires d'investissement sont bien au rendez-vous, selon les analystes.

Malgré la création d'entreprises à faibles émissions de carbone, Eni a protégé ses activités pétrolières et gazières et n'a investi qu'une petite partie de ses fonds dans les énergies renouvelables, selon les critiques.

Un nouveau mandat pour le directeur général d'Eni devrait s'accompagner d'un engagement à orienter le groupe vers l'électrification, en adoptant des technologies qui pourraient assurer la compétitivité et l'indépendance de l'Italie, a déclaré Matteo Leonardi, co-fondateur du groupe de réflexion sur le changement climatique ECCO.

"Le directeur général devrait s'engager à décrire les mesures qui seront prises pour protéger l'entreprise du risque climatique. Il devrait expliquer comment l'entreprise a l'intention d'atteindre la neutralité carbone dans le cadre de sa stratégie globale et s'assurer que le plan d'investissement s'aligne sur ces objectifs", a déclaré M. Leonardi à Reuters.