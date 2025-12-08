 Aller au contenu principal
La poursuite de l'étude Audiogene de Sensorion recommandée
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 08:45

Sensorion annonce que le comité de surveillance des données soutient la poursuite de l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene sur le SENS-501, son programme de thérapie génique pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale.

Audiogene vise à évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'injection intra-cochléaire de SENS-501 pour le traitement de la déficience auditive médiée par le gène OTOF chez des enfants âgés de 6 à 31 mois au moment du traitement de thérapie génique.

A l'issue de l'examen des données de la 1ère partie de l'essai, le comité n'a émis aucune observation de sécurité, sur la base des données collectées à ce jour, confirmant une bonne sécurité et tolérance du SENS-501 et de la procédure chirurgicale.

La société de biotechnologie examinera les données d'efficacité à 6 mois et communiquera durant le 1er trimestre 2026 dès que l'ensemble de données aura atteint un niveau de maturité jugé suffisant.

Valeurs associées

SENSORION
0,3480 EUR Euronext Paris +14,10%
