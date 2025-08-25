La Poste suisse suspend temporairement les envois de marchandises vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Poste suisse a déclaré lundi qu'elle suspendrait temporairement, à partir de mardi, l'acceptation des envois de marchandises à destination des États-Unis en raison des nouvelles réglementations douanières américaines.

"La Poste travaille sur des solutions pour s'assurer que les envois de marchandises puissent être à nouveau expédiés dès que possible", a-t-elle déclaré dans un communiqué, notant que les nouvelles réglementations américaines affectaient les services postaux dans le monde entier.

Cette nouvelle intervient après que l'administration du président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'elle suspendrait l'exemption mondiale "de minimis", qui permet également une paperasserie minimale, pour les envois internationaux inférieurs à 800 dollars, à compter du 29 août.