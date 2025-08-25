 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 936,29
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Poste suisse suspend temporairement les envois de marchandises vers les États-Unis
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Poste suisse a déclaré lundi qu'elle suspendrait temporairement, à partir de mardi, l'acceptation des envois de marchandises à destination des États-Unis en raison des nouvelles réglementations douanières américaines.

"La Poste travaille sur des solutions pour s'assurer que les envois de marchandises puissent être à nouveau expédiés dès que possible", a-t-elle déclaré dans un communiqué, notant que les nouvelles réglementations américaines affectaient les services postaux dans le monde entier.

Cette nouvelle intervient après que l'administration du président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'elle suspendrait l'exemption mondiale "de minimis", qui permet également une paperasserie minimale, pour les envois internationaux inférieurs à 800 dollars, à compter du 29 août.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank