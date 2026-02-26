La Poste italienne prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 après que l'assurance a dopé son résultat d'exploitation au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Dévoilement d'une nouvelle stratégie pluriannuelle après l'investissement de TIM
Augmentation du dividende de 16%, ce qui porte le taux de distribution à plus de 70%
Le directeur général attend une décision politique sur son maintien en fonction
Le conglomérat financier Poste Italiane PST.MI , soutenu par l'Etat, a prévu jeudi une légère augmentation de ses bénéfices en 2026 après avoir affiché un résultat d'exploitation trimestriel plus élevé que prévu, alors qu'il se prépare à dévoiler une nouvelle stratégie pluriannuelle cette année.
Le bénéfice avant intérêts et impôts du quatrième trimestre (EBIT) a dépassé les attentes grâce à un coup de pouce important de la division assurance, qui a bénéficié de la libération d'une réserve comptable.
Poste a prévu un EBIT ajusté supérieur à 3,3 milliards d'euros cette année, ce qui, selon les analystes de JPMorgan, est légèrement supérieur aux prévisions.
Poste a également fixé un objectif de bénéfice net pour 2026 de 2,3 milliards d'euros, contre 2,2 milliards d'euros l'année dernière.
"Nous avons enregistré les meilleurs résultats de notre histoire", a déclaré le directeur général Matteo Del Fante, citant des contrôles stricts des coûts et des rendements élevés du portefeuille d'investissement.
Poste, qui est détenue à près de deux tiers par l'État italien, a augmenté son dividende de 16 % par rapport à l'année précédente pour distribuer 1,6 milliard d'euros. Cela représente un ratio de distribution de 73 %, contre 70 % précédemment. Il s'est engagé à le maintenir au-dessus de 70 % en 2026.
Sous la direction de Del Fante, un ancien banquier de JPMorgan aux commandes depuis 2017, Poste a plus que triplé ses bénéfices.
Del Fante, dont le mandat expire en avril, s'est porté candidat à un nouveau mandat de trois ans, mais aucune décision politique n'a encore été prise quant à son avenir, alors que les pourparlers de coalition sur les nominations dans des entreprises clés contrôlées par l'État, telles que Poste, devraient entrer dans une phase critique dans les semaines à venir.
DES RÉSULTATS RECORDS
Le groupe a déclaré que le chiffre d'affaires de 2025, ajusté pour exclure des éléments tels que les coûts de transport de l'électricité et du gaz dans son activité de fourniture d'énergie, a augmenté de 4 % pour atteindre un record de 13,1 milliards d'euros et devrait continuer à augmenter pour atteindre 13,5 milliards d'euros cette année.
Les activités de la Poste se sont étendues au-delà du courrier et des colis traditionnels pour englober les services d'assurance, de paiement, de gestion de l'épargne, d'énergie et de téléphonie mobile.
En 2025, elle a acheté 27 % de Telecom Italia (TIM)
TLIT.MI , ramenant l'ancien monopole de la téléphonie dans les mains de l'État.
"TIM et Poste ont révélé des synergies potentielles de vente croisée à partir d'un certain nombre d'initiatives, qui, selon nous, n'ont pas été prises en compte dans le consensus", a déclaré JPMorgan.
Poste, qui gère environ 13 000 bureaux de poste, a déclaré qu'elle intégrerait ses activités de paiement et de services financiers.
