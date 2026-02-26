 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Poste italienne prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 après que l'assurance a dopé son résultat d'exploitation au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Dévoilement d'une nouvelle stratégie pluriannuelle après l'investissement de TIM

*

Augmentation du dividende de 16%, ce qui porte le taux de distribution à plus de 70%

*

Le directeur général attend une décision politique sur son maintien en fonction

(Ajout d'un commentaire du directeur général et d'un historique dans les paragraphes 4 à 6, et de détails sur la réorganisation dans le paragraphe 10) par Elvira Pollina

Le conglomérat financier Poste Italiane PST.MI , soutenu par l'Etat, a prévu jeudi une légère augmentation de ses bénéfices en 2026 après avoir affiché un résultat d'exploitation trimestriel plus élevé que prévu, alors qu'il se prépare à dévoiler une nouvelle stratégie pluriannuelle cette année.

Le bénéfice avant intérêts et impôts du quatrième trimestre (EBIT) a dépassé les attentes grâce à un coup de pouce important de la division assurance, qui a bénéficié de la libération d'une réserve comptable.

Poste a prévu un EBIT ajusté supérieur à 3,3 milliards d'euros cette année, ce qui, selon les analystes de JPMorgan, est légèrement supérieur aux prévisions.

Poste a également fixé un objectif de bénéfice net pour 2026 de 2,3 milliards d'euros, contre 2,2 milliards d'euros l'année dernière.

"Nous avons enregistré les meilleurs résultats de notre histoire", a déclaré le directeur général Matteo Del Fante, citant des contrôles stricts des coûts et des rendements élevés du portefeuille d'investissement.

Poste, qui est détenue à près de deux tiers par l'État italien, a augmenté son dividende de 16 % par rapport à l'année précédente pour distribuer 1,6 milliard d'euros. Cela représente un ratio de distribution de 73 %, contre 70 % précédemment. Il s'est engagé à le maintenir au-dessus de 70 % en 2026.

Sous la direction de Del Fante, un ancien banquier de JPMorgan aux commandes depuis 2017, Poste a plus que triplé ses bénéfices.

Del Fante, dont le mandat expire en avril, s'est porté candidat à un nouveau mandat de trois ans, mais aucune décision politique n'a encore été prise quant à son avenir, alors que les pourparlers de coalition sur les nominations dans des entreprises clés contrôlées par l'État, telles que Poste, devraient entrer dans une phase critique dans les semaines à venir.

DES RÉSULTATS RECORDS

Le groupe a déclaré que le chiffre d'affaires de 2025, ajusté pour exclure des éléments tels que les coûts de transport de l'électricité et du gaz dans son activité de fourniture d'énergie, a augmenté de 4 % pour atteindre un record de 13,1 milliards d'euros et devrait continuer à augmenter pour atteindre 13,5 milliards d'euros cette année.

Les activités de la Poste se sont étendues au-delà du courrier et des colis traditionnels pour englober les services d'assurance, de paiement, de gestion de l'épargne, d'énergie et de téléphonie mobile.

En 2025, elle a acheté 27 % de Telecom Italia (TIM)

TLIT.MI , ramenant l'ancien monopole de la téléphonie dans les mains de l'État.

"TIM et Poste ont révélé des synergies potentielles de vente croisée à partir d'un certain nombre d'initiatives, qui, selon nous, n'ont pas été prises en compte dans le consensus", a déclaré JPMorgan.

Poste, qui gère environ 13 000 bureaux de poste, a déclaré qu'elle intégrerait ses activités de paiement et de services financiers.

Dividendes

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
303,335 USD NYSE +1,99%
POSTE ITALIANE
23,350 EUR MIL 0,00%
TELECOM ITALIA
0,653 EUR MIL -0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank