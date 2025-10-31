"La position actuelle de la BCE a le mérite d'offrir de la visibilité " (ABN Amro IS)

(AOF) - "L'inflation globale s'est révélée conforme aux attentes, tandis que l'inflation sous-jacente a été légèrement supérieure, à 2,4 % en glissement annuel, inchangée par rapport au mois dernier. La reprise de l'inflation dans les services donne aux "faucons" des raisons de plaider en faveur d'un maintien prolongé des taux", suggère Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de l'inflation comptabilisée en zone euro pour le mois d'octobre 2025.

Toutefois, cette hausse devrait s'avérer temporaire, car les pressions salariales devraient continuer à s'atténuer.

"Compte tenu de la récente baisse de l'euro et des données économiques qui contre tout attente ont été globalement favorables, une baisse des taux devient moins probable. Selon nous, les pressions inflationnistes restent orientées à la baisse, mais il faudrait un écart significatif par rapport à l'objectif pour que la BCE reprenne ses baisses de taux. Si nous pensons que la BCE pourrait réduire ses taux de manière plus agressive pour soutenir la reprise économique, sa position actuelle a le mérite d'offrir de la visibilité aux acteurs économiques", conclut Christophe Boucher.