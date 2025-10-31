 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,12
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"La position actuelle de la BCE a le mérite d'offrir de la visibilité " (ABN Amro IS)
information fournie par AOF 31/10/2025 à 15:19

(AOF) - "L'inflation globale s'est révélée conforme aux attentes, tandis que l'inflation sous-jacente a été légèrement supérieure, à 2,4 % en glissement annuel, inchangée par rapport au mois dernier. La reprise de l'inflation dans les services donne aux "faucons" des raisons de plaider en faveur d'un maintien prolongé des taux", suggère Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de l'inflation comptabilisée en zone euro pour le mois d'octobre 2025.

Toutefois, cette hausse devrait s'avérer temporaire, car les pressions salariales devraient continuer à s'atténuer.

"Compte tenu de la récente baisse de l'euro et des données économiques qui contre tout attente ont été globalement favorables, une baisse des taux devient moins probable. Selon nous, les pressions inflationnistes restent orientées à la baisse, mais il faudrait un écart significatif par rapport à l'objectif pour que la BCE reprenne ses baisses de taux. Si nous pensons que la BCE pourrait réduire ses taux de manière plus agressive pour soutenir la reprise économique, sa position actuelle a le mérite d'offrir de la visibilité aux acteurs économiques", conclut Christophe Boucher.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche à l'accueil d'un commissariat indiquant "Vous êtes victime de : viol ou agression sexuelle ou violence conjugale / Autre infraction" pour les victimes potentielles sans rendez-vous ou pour préciser leur grief, le 9 février 2024 à Bordeaux ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le nombre de féminicides conjugaux en hausse en France en 2024
    information fournie par AFP 31.10.2025 16:09 

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:46 

    Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite

  • L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:42 

    À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Amazon bondit avec ses prévisions de fin d'année
    information fournie par Reuters 31.10.2025 15:36 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank