La Pologne va accélérer sa sortie du charbon-sources

VARSOVIE, 2 juin (Reuters) - La Pologne, premier producteur européen de charbon, se prépare à fermer trois mines dans les mois à venir, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. Seul pays de l'Union à avoir refusé de s'engager à passer à la neutralité carbone d'ici 2050, la Pologne entretient une relation particulière avec son industrie du charbon, depuis longtemps considérée comme un pilier de son économie. Le secteur est toutefois déficitaire depuis plusieurs années en dépit des aides accordées par Varsovie. Parmi les sites qui pourraient faire les frais de cette stratégie de désengagement figure celui de Wujek, ont dit trois sources qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat. Situé près de Katowice, il est étroitement lié à l'histoire du pays puisque neuf mineurs y ont été tués en 1981 lors de la répression d'une manifestation. Le ministère des Actifs publics, qui chapeaute l'industrie du charbon, n'a pas répondu aux demandes de commentaires formulées par Reuters. Selon les sources de Reuters, l'épidémie de COVID-19 a incité le gouvernement à amorcer cette nouvelle stratégie. L'Etat polonais devra en effet engager des moyens colossaux pour relancer son économie et il ne souhaite plus investir dans une industrie déficitaire. "La crise engendrée par la pandémie de coronavirus va coûter beaucoup d'argent. Du point de vue des finances publiques, nous ne pouvons continuer de financer l'extraction du charbon", a dit une source gouvernementale. (Agnieszka Barteczko; version française Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

