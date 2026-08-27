La Pologne demande instamment à l'UE d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta pour escroqueries et publicités mensongères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Pologne demande à l'UE d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta

* Selon CERT Polska, la plupart des publicités frauduleuses signalées sont restées en ligne

* Meta affirme investir dans la lutte contre la fraude en ligne

(Ajout des commentaires du ministre chargé du Numérique et de Meta)

La Pologne a demandé à la Commission européenne d’infliger une amende de 250 millions d’euros (291,30 millions de dollars) à Meta Platforms META.O , a déclaré jeudi son ministre chargé du Numérique, accusant l’entreprise de réseaux sociaux de ne pas lutter suffisamment contre les publicités frauduleuses.

Il s’agit de la dernière critique en date à l’encontre des pratiques de Meta, après que le géant américain de la technologie a été condamné à payer 18 milliards de dollars dans le cadre d’un accord conclu avec plusieurs États américains, annoncé mercredi, visant à régler les plaintes selon lesquelles il aurait conçu ses plateformes de réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants.

La Pologne accuse Meta de publier des publicités frauduleuses et de ne pas les retirer lorsqu’elle en est informée.

"Nous disposons de preuves tangibles montrant que la plateforme n’agit pas dans l’intérêt supérieur des utilisateurs, mais plutôt dans son propre intérêt, ce qui lui permet de monétiser des publicités trompeuses", a déclaré le ministre polonais des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, lors d’une conférence de presse.

Dans une lettre datée du 26 août adressée à la Commission européenne, le ministre a cité des tests menés par CERT Polska, l’équipe nationale d’intervention en cas d’incident de cybersécurité, qui a identifié 122 publicités classées comme frauduleuses.

M. Gawkowski a indiqué que dans 106 cas, soit 86,8% des signalements, Meta avait décidé de ne pas supprimer les publicités. Seules 10 publicités ont été supprimées, tandis que dans six cas, aucune réponse n’a été fournie.

"Le temps où nous nous contentions de dire "améliorez-vous" est révolu; ils affirment "nous nous améliorons", mais les citoyens ne le ressentent toujours pas. L’heure est désormais venue d’imposer des sanctions", a déclaré M. Gawkowski.

Il a également appelé Meta à "mettre immédiatement en place des outils efficaces pour éliminer les escroqueries, la publicité mensongère et la promotion d’applications illégales".

Dans un communiqué transmis à Reuters, Meta a déclaré qu’elle mettait tout en œuvre pour mettre fin à la fraude sur ses plateformes.

"Les escrocs sont des criminels tenaces qui recourent à des tactiques de plus en plus sophistiquées. C’est pourquoi nous continuons à investir massivement dans les technologies et les partenariats – avec le secteur privé et les forces de l’ordre – afin de repérer, de supprimer et, à terme, de mettre fin aux agissements des escrocs", indique le communiqué.

M. Gawkowski a déclaré qu’au cours du prochain sommet du G20, il chercherait à persuader les dirigeants européens de s’élever conjointement contre ce qu’il a qualifié de pratiques de Meta.

"Cela devrait être une initiative conjointe qui démontrera que nous disposons d’arguments solides et que nous sommes déterminés à mettre un frein aux agissements de Meta", a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’ampleur des activités de Meta et des préjudices causés aux utilisateurs en Pologne, M. Gawkowski a estimé qu’une amende de 250 millions d’euros "pourrait constituer une mesure coercitive réelle et dissuasive".

En 2024, le milliardaire polonais Rafal Brzoska a poursuivi Meta en justice pour des publicités frauduleuses diffusées sur Facebook et Instagram, affirmant qu’elles reprenaient son visage et diffusaient de fausses informations concernant son épouse.

La cour d’appel de Varsovie a statué en avril de cette année que Meta était responsable des publicités hébergées sur ses plateformes. Meta a fait valoir devant le tribunal qu’elle n’était pas responsable des agissements frauduleux de ses utilisateurs.

(1 dollar = 0,8582 euro)