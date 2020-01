Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La politique de la BCE peut alimenter des bulles, dit Mersch Reuters • 27/01/2020 à 18:40









FRANCFORT, 27 janvier (Reuters) - La politique monétaire ultra-accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) peut favoriser la formation de bulles dans certaines classes d'actifs, notamment l'immobilier, et donc faire monter le risque d'une correction susceptible de freiner la croissance, a déclaré lundi Yves Mersch, l'un des membres du directoire de l'institution. "La vigilance est particulièrement requise à la lumière de certains signes montrant que la politique monétaire encourage une prise de risque accrue et contribue à une inflation élevée des prix des actifs ainsi qu'à l'inégalité des revenus", a-t-il dit dans un discours https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200127~f80408b6da.en.html prononcé à Luxembourg. "Les risques d'une correction sur les prix des actifs sont en train d'augmenter", a-t-il ajouté. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

