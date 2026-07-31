La police indienne ouvre une enquête contre le directeur de Meta India suite à des publications sur Facebook concernant le Premier ministre Modi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La police indienne a ouvert une enquête contre le directeur de Meta India à Hyderabad suite à des publications d'utilisateurs sur la plateforme Facebook qui présentaient le Premier ministre Narendra Modi sous un “jour diffamatoire”, a déclaré vendredi un responsable.
La police s'apprête à écrire à Meta META.O au sujet de cette affaire, a déclaré V Aravind Babu, commissaire adjoint chargé de la lutte contre la cybercriminalité à Hyderabad.
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