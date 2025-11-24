 Aller au contenu principal
La police fiscale et douanière perquisitionne deux sites d'Amazon en Italie dans le cadre d'une enquête sur la contrebande de produits chinois, selon certaines sources
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations supplémentaires sur les perquisitions de lundi aux paragraphes 3 et 6, et de détails sur l'enquête aux paragraphes 5, 9-12.)

La police italienne a effectué des perquisitions et des saisies sur deux sites d'Amazon en Italie lundi dans le cadre d'une enquête sur la contrebande présumée de produits chinois, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Des dizaines d'agents de la Guardia di Finanza, la police fiscale, et de l'agence des douanes ont saisi environ 5 000 produits dans une plate-forme logistique exploitée par le géant du commerce électronique à Cividate al Piano, dans la province septentrionale de Bergame, ont déclaré les sources.

Au siège italien d'Amazon, dans le centre de Milan, la police a saisi du matériel informatique et identifié le responsable d'Amazon chargé du transport des marchandises en Italie, ont ajouté les sources.

Amazon en Italie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les procureurs italiens affirment qu'Amazon agit comme une sorte de "cheval de Troie" permettant à un nombre encore inconnu de marchandises chinoises de circuler en Italie sans payer les taxes appropriées, comme l'a montré un document judiciaire lundi.

Parmi les produits saisis au centre de Bergame figuraient des jouets, des housses de téléphone portable, des friteuses, des stylos et de petits ciseaux.

L'impact de ces deux opérations sur les activités d'Amazon en Italie n'a pas été précisé dans l'immédiat.

L'enquête sur la contrebande est une nouvelle ligne d'investigation qui découle d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale présumée de 1,2 milliard d'euros .

L'enquête, menée par les procureurs de Milan en collaboration avec la branche de Monza de la Guardia di Finanza, porte sur des infractions de contrebande à l'encontre de dizaines de sociétés italiennes, dont beaucoup seraient des façades pour des entités chinoises, et du directeur chargé de la circulation des marchandises via Amazon.

Les procureurs soupçonnent que des marchandises sont introduites de Chine dans l'Union européenne, puis en Italie, par des voies actuellement inconnues, sans paiement de taxes sur les ventes ou de droits de douane.

Les produits seraient ensuite transportés et vendus en Italie par l'intermédiaire de la place de marché d'Amazon.

Les procureurs de Milan enquêtent sur les soupçons de contrebande et de violation du code des douanes de l'UE.

Valeurs associées

AMAZON.COM
220,6900 USD NASDAQ +1,63%
