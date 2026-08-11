La police brésilienne accuse des dirigeants de Goldman de fraude dans le cadre de l'offre publique d'achat sur Oncoclinicas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alberto Alerigi

La police civile de São Paulo a officiellement accusé deux représentants de Goldman Sachs GS.N de fraude dans le cadre d'un litige portant sur une offre publique d'achat exigée par les actionnaires minoritaires du groupe de traitement du cancer Oncoclinicas ONCO3.SA , selon un document de police consulté lundi par Reuters.

Les dirigeants auraient dissimulé des informations relatives à la propriété dans des documents publics et effectué des transactions visant à transférer des actions sans déclencher d’offre publique d’achat obligatoire, trompant ainsi les actionnaires minoritaires et leur causant des pertes, en violation de leurs obligations légales, indiquent les documents de la police.

Goldman Sachs a déclaré que ces allégations étaient sans fondement. “Nous continuons de penser que nous avons agi de manière appropriée”, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Oncoclinicas n’a pas souhaité faire de commentaire.

Goldman Sachs est également accusée d’avoir révisé ses informations, sa nouvelle version n’ayant été rendue publique que lorsque la restructuration de l’entreprise a menacé de déclencher une offre publique d’achat obligatoire, ce qui contredit les déclarations précédentes de la banque au marché.

Selon le dossier de la police, ces informations ont été utilisées pour “convaincre Oncoclinicas, la CVM (l’autorité brésilienne de régulation des marchés financiers), B3 (la Bourse) et les actionnaires que l’offre publique d’achat n’était pas nécessaire”, ce qui a finalement permis de bloquer l’offre au détriment des actionnaires minoritaires.