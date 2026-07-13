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La plus petite raffinerie du Venezuela remet en service son craqueur catalytique, selon des employés
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation et d'éléments de contexte concernant l'approvisionnement en carburant, tirés du paragraphe 3) par Tibisay Romero et Mircely Guanipa

La plus petite raffinerie du Venezuela, El Palito, située dans le centre du pays et d’une capacité de 146 000 barils par jour, a redémarré son craqueur catalytique fluide (FCC), essentiel à la production de carburant automobile, ont déclaré lundi quatre employés.

La raffinerie a progressivement remis en service ses unités ces derniers jours, après les deux séismes survenus fin juin qui avaient privé l’installation d’électricité .

“Le FCC fonctionne et nous essayons d’augmenter (la production)”, a déclaré l’un des employés, ajoutant qu’il avait fallu plusieurs tentatives pour remettre l’unité en service et qu’elle traitait désormais environ 35 000 barils par jour.

Le ministère du Pétrole du pays a déclaré ce week-end que l’approvisionnement en carburant était assuré dans toutes les régions, en particulier dans les zones touchées par les séismes, notamment l’État côtier de La Guaira. Le ministère n’a pas donné de précisions sur les volumes, mais les files d’attente pour l’essence devant les stations-service sont restées courtes, ce qui indique que la distribution est suffisante.

Les séismes n’ont pas causé de dégâts importants aux vastes infrastructures énergétiques de ce pays membre de l’OPEP, ce qui a permis de maintenir la production et les exportations de pétrole sans interruption; toutefois, l’approvisionnement en électricité et en eau reste le service public le plus touché.

Environnement
Venezuela

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