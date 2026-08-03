La plus haute juridiction de Californie donne raison à Gilead et estime que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas 'l'obligation d'innover'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Cour suprême de Californie ordonne le rejet d'une action en justice intentée par 24 000 patients séropositifs

* Gilead n'aura pas à répondre d'accusations de négligence pour avoir interrompu le développement d'un médicament alternatif

* Cette décision infirme l'obligation d''innovation' imposée par la juridiction inférieure

(Ajout d'informations issues de la décision et de l'opinion dissidente, du cours de l'action Gilead, aux paragraphes 3, 5, 7-8, 10, 19-21) par Jonathan Stempel

La plus haute juridiction de Californie a statué lundi que les fabricants de médicaments considérés comme sûrs n’ont pas l’obligation envers les patients de tenter de développer des médicaments qui pourraient être encore plus sûrs, se prononçant en faveur de Gilead Sciences GILD.O dans cette affaire très suivie.

Dans une décision prise à 6 voix contre 1, la Cour suprême de Californie a ordonné le rejet des plaintes pour négligence déposées contre Gilead par environ 24 000 patients utilisant un médicament contre le VIH qu’elle a produit, suite à sa décision, prise il y a plus de 20 ans, de cesser de développer un médicament alternatif présentant moins d’effets secondaires.

Le juge Joshua Groban a déclaré qu’imposer une 'obligation d’innover' et soumettre les laboratoires pharmaceutiques à une norme de négligence obligerait les jurys à remettre en cause a posteriori des jugements scientifiques complexes, notamment lorsque les fondements scientifiques sont en pleine évolution.

"Ce que la décision d’aujourd’hui refuse de faire, c’est de reconnaître, pour la première fois au monde, une responsabilité générale pour des préjudices causés par un médicament reconnu comme non défectueux, au motif que le fabricant aurait omis de mettre à disposition plus tôt un médicament différent", a écrit Groban au nom de la majorité. "Imposer une telle responsabilité créerait des charges considérables et risquerait d’avoir des conséquences néfastes pour l’innovation pharmaceutique, la santé publique et la sécurité des patients."

Les avocats des patients n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Cette décision infirme un arrêt rendu en février 2024 par une cour d’appel d’État de deuxième instance qui avait reconnu l’existence d’une obligation d’innovation.

Les médicaments contre le VIH ont représenté 70 % des 29,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires de Gilead l’année dernière.

Dans un communiqué, Gilead a qualifié la décision de lundi de 'victoire pour tous ceux qui œuvrent au développement de traitements médicaux améliorés et de nouveaux médicaments'. L'action Gilead reculait de 0,2 % en début d'après-midi.

LE MÉDICAMENT RECHERCHÉ PAR LES PATIENTS N’EST PAS SUFFISAMMENT DIFFÉRENT

Cette affaire aurait pu redéfinir le droit de la responsabilité du fait des produits pour l’industrie pharmaceutique.

Les détracteurs ont fait valoir qu’imposer une obligation d’innovation rendrait le développement de médicaments trop coûteux, pénaliserait les fabricants en plafonnant les bénéfices tirés des médicaments à succès et priverait les patients de traitements efficaces dont ils ont besoin.

Des dizaines d’associations professionnelles et d’entreprises ont soutenu l’appel de Gilead, notamment les laboratoires pharmaceutiques Bayer BAYGn.DE , Bristol Myers Squibb BMY.N , Eli Lilly LLY.N , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Pfizer PFE.N .

Cette affaire a été portée devant les tribunaux par des patients séropositifs ayant pris des médicaments de Gilead à base de fumarate de ténofovir disoproxil, ou TDF.

Ces médicaments ont été autorisés aux États-Unis en 2001 malgré des effets secondaires potentiels, notamment des troubles rénaux et osseux.

Gilead a rapidement commencé à tester le fumarate de ténofovir alafénamide, ou TAF, qui était similaire au TDF mais présentait moins d’effets secondaires.

L’entreprise, basée à Foster City, en Californie, a toutefois cessé de développer le TAF en 2004, après avoir conclu que son efficacité et sa sécurité ne présentaient pas de différences suffisantes pour justifier les coûts engagés.

UNE OPINION DISSIDENTE CRITIQUE UN COMPORTEMENT 'MORALEMENT RÉPRÉHENSIBLE'

Les patients ont déclaré que les effets secondaires du TDF obligeaient Gilead à faire mieux.

Ils ont également accusé Gilead d’avoir retardé la commercialisation du TAF de près d’une décennie afin de maximiser ses profits, et d’avoir choisi de la faire coïncider avec l’expiration de l’exclusivité du brevet du TDF en 2017.

Lors des plaidoiries en mai, l’avocate des patients, Holly Boyer, a déclaré que Gilead était "prête à accepter la souffrance de dizaines de milliers de patients séropositifs contraints de supporter un médicament qui détruisait leurs reins et leur cassait les os, tout cela pour que Gilead puisse gagner plus d’argent, soit 27 milliards de dollars supplémentaires".

L’avocat de Gilead, Joshua Rosenkranz, a déclaré que la société s’était concentrée sur le TDF car celui-ci représentait "le Saint Graal": un comprimé à prendre une fois par jour qui sauvait des millions de vies.

La juge Kelli Evans a exprimé son désaccord avec la décision rendue lundi, qualifiant le comportement de Gilead de 'moralement répréhensible'.

Elle a souligné que l’industrie pharmaceutique bénéficiait déjà d''avantages particuliers', notamment la protection par brevet et des exemptions de la responsabilité stricte du fait des produits, et a exhorté le législateur californien à envisager de supprimer l’immunité contre les actions en responsabilité pour négligence.

M. Groban a rétorqué que la responsabilité morale n’était pas en cause, compte tenu des raisons 'moralement neutres et socialement utiles' pouvant sous-tendre les décisions en matière de développement de médicaments.