La plus haute juridiction de Californie donne raison à Gilead dans une affaire relative au « devoir d'innovation »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La plus haute juridiction de Californie s'est prononcée lundi en faveur de Gilead Sciences GILD.O , dans une affaire visant à déterminer si les fabricants de médicaments considérés comme sûrs doivent s'efforcer de mettre au point des médicaments qui pourraient être encore plus sûrs.
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