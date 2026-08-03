La plus haute juridiction de Californie donne raison à Gilead dans une affaire relative au « devoir d'innovation »

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La plus haute juridiction de Californie s'est prononcée lundi en faveur de Gilead Sciences GILD.O , dans une affaire visant à déterminer si les fabricants de médicaments considérés comme sûrs doivent s'efforcer de mettre au point des médicaments qui pourraient être encore plus sûrs.