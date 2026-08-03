La plus haute juridiction de Californie donne raison à Gilead dans une affaire relative au « devoir d'innovation »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la décision, du contexte et des plaidoiries, paragraphes 2 à 15; ajout de la signature)

La plus haute juridiction de Californie s'est prononcée lundi en faveur de Gilead Sciences GILD.O , dans une affaire visant à déterminer si les fabricants de médicaments considérés comme sûrs doivent s'efforcer de mettre au point des médicaments qui pourraient être encore plus sûrs.

Dans une décision prise à 6 voix contre 1, la Cour suprême de Californie a estimé que Gilead ne devait pas faire l’objet de poursuites pour négligence de la part d’environ 24 000 patients utilisant un médicament contre le VIH qu’elle a produit, en raison de sa décision, prise il y a plus de 20 ans, de cesser de développer un médicament alternatif présentant moins d’effets secondaires. Elle a également ordonné à une juridiction inférieure de rendre un jugement sommaire en faveur de Gilead sur tous les chefs d’accusation.

« Ce que la décision d’aujourd’hui refuse de faire, c’est de reconnaître, pour la première fois au monde, une responsabilité générale pour des préjudices causés par un médicament reconnu comme non défectueux, au motif que le fabricant aurait omis de mettre à disposition plus tôt un médicament différent », a écrit le juge Joshua Groban au nom de la majorité. « Imposer une telle responsabilité créerait des charges considérables et risquerait d’avoir des conséquences néfastes pour l’innovation pharmaceutique, la santé publique et la sécurité des patients. »

Cette affaire a été suivie de près par l’industrie pharmaceutique, car elle portait sur la question de savoir si les laboratoires devaient sacrifier les bénéfices tirés de produits à succès en étant tenus de dépenser de l’argent pour développer et commercialiser rapidement des produits de substitution, ce que l’on appelle parfois le « devoir d’innover ».

Les détracteurs ont fait valoir que l’imposition de cette obligation étouffait l’innovation en rendant le développement de médicaments trop coûteux.

Ils ont également fait valoir qu’elle pénalise les fabricants en plafonnant les bénéfices tirés des médicaments à succès, et qu’elle prive les patients de traitements efficaces dont ils ont besoin.

Les médicaments contre le VIH représentaient 70 % du chiffre d’affaires de 29,4 milliards de dollars réalisé par Gilead en 2025.

GILEAD A AFFIRMÉ QUE LE MÉDICAMENT RECHERCHÉ PAR LES PATIENTS N’ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT DIFFÉRENT

L’affaire a été portée devant les tribunaux par des patients atteints du VIH qui prenaient des médicaments de Gilead à base de fumarate de ténofovir disoproxil, ou TDF.

Ces médicaments avaient obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2001, malgré des effets secondaires potentiels, notamment des troubles rénaux et des problèmes osseux.

Gilead a rapidement commencé à tester le fumarate de ténofovir alafénamide, ou TAF, qui était similaire au TDF mais présentait moins d’effets secondaires.

L’entreprise, basée à Foster City, en Californie, a toutefois cessé de développer le TAF en 2004, après avoir conclu que son efficacité et sa sécurité ne se distinguaient pas suffisamment de celles du TDF pour justifier les coûts engagés.

« GILEAD AURAIT DÛ EN FAIRE DAVANTAGE », ONT DÉCLARÉ LES PATIENTS

Mais les patients ont estimé que les effets secondaires du TDF exigeaient de Gilead qu’elle fasse mieux.

Ils ont également accusé Gilead d’avoir retardé la commercialisation du TAF de près d’une décennie afin de maximiser ses profits, et d’avoir choisi de la faire coïncider avec l’expiration de l’exclusivité du brevet du TDF en 2017.

Lors des plaidoiries en mai, l’avocate des patients, Holly Boyer, a déclaré que Gilead était « prête à accepter les souffrances de dizaines de milliers de patients séropositifs contraints de supporter un médicament qui détruisait leurs reins et leur cassait les os, tout cela pour que Gilead puisse gagner plus d’argent, soit 27 milliards de dollars supplémentaires ».

L’avocat de Gilead, Joshua Rosenkranz, a rétorqué que la société s’était concentrée sur le TDF parce qu’il représentait « le Saint Graal »: un comprimé à prendre une fois par jour qui a sauvé des millions de vies.