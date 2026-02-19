La plupart des employés de Meta recevront 5 % de moins en récompenses sous forme d'actions, car Zuckerberg réduit les coûts liés à l'IA, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a réduit sa distribution annuelle d'options d'achat d'actions d'environ 5% pour la plupart de ses employés, alors que le directeur général Mark Zuckerberg investit des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times jeudi.