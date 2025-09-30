La plateforme Fintech Wealthfront révèle des revenus plus élevés pour l'exercice 2025 dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 7, les détails financiers au paragraphe 2 et le contexte aux paragraphes 4 et 6) par Prakhar Srivastava

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront a révélé lundi une hausse de ses revenus en 2025 dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière entreprise fintech à demander une cotation et à capter la demande des investisseurs.

Le dossier de l'entreprise a révélé des revenus de 308,9 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2025, en hausse par rapport aux 216,7 millions de dollars de l'exercice précédent.

Le marché américain des introductions en bourse a repris de la vigueur après un ralentissement dû à l'incertitude de la politique commerciale, les nouvelles introductions en bourse suscitant un vif intérêt de la part des investisseurs et témoignant d'une confiance renouvelée dans le marché.

Les entreprises de fintech, dont la suédoise Klarna

KLAR.N , la banque numérique américaine Chime CHYM.O et la plateforme de trading israélienne eToro ETOR.O , ont suscité une forte demande de la part des investisseurs, leurs actions ayant fortement progressé lors de leur entrée sur le marché cette année.

"Ce dépôt s'ajoute à la longue liste d'entreprises qui ont fait leur entrée en bourse récemment ou qui sont en train de le faire. Il souligne également qu'à l'approche du quatrième trimestre, le marché américain des introductions en bourse est extrêmement sain", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

La société basée à Palo Alto, en Californie, était évaluée à 1,4 milliard de dollars en 2022, lorsque son projet d'acquisition par la banque suisse UBS a été abandonné à la suite de la réticence des actionnaires concernant les conditions de l'opération.

"En fonction des conditions finales de l'offre, nous nous attendons à ce que la demande pour l'opération soit solide. Cependant, comme Chime et eToro se négocient actuellement bien en dessous de leur offre, nous ne nous attendons pas à ce que les investisseurs participent à l'opération si les prix et les conditions sont trop agressifs", a déclaré Josef Schuster.

Wealthfront, fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll, propose à ses clients des outils automatisés tels que des comptes en espèces, des investissements dans des ETF et des obligations, ainsi que des transactions et des prêts à faible coût.

La société, pionnière dans l'utilisation de l'automatisation pour construire des portefeuilles d'investissement à faible coût, a incorporé des éléments d'intelligence artificielle dans son logiciel de planification financière.

Wealthfront sera cotée au Nasdaq sous le symbole "WLTH". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les souscripteurs de l'offre.