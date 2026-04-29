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La plateforme de vente en ligne Etsy dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une demande soutenue
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action) par Krisha Bhatt

La place de marché en ligne Etsy

ETSY.O a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la croissance du chiffre d'affaires brut, à l'augmentation du nombre d'acheteurs actifs sur la plateforme et à des consommateurs dépensant davantage pour chaque achat.

Les dépenses de consommation ont été sous pression en raison des inquiétudes persistantes liées à l'inflation, en partie déclenchées par des politiques tarifaires strictes. Pourtant, Etsy a réussi à attirer des clients en proposant des produits à bas prix, grâce aux frais de mise en vente relativement faibles qu'elle facture aux vendeurs.

« Les achats sur Etsy ont continué à bien se maintenir dans toutes les tranches de revenus », a déclaré à Reuters le directeur financier Lanny Baker.

L'action Etsy a bondi de plus de 7 % en début de séance.

La société basée à Brooklyn reste largement à l'abri des pressions tarifaires directes, car environ 90 % des vendeurs sur sa place de marché s'approvisionnent au niveau national.

Le chiffre d'affaires brut — un indicateur clé des ventes — sur la plateforme Etsy a augmenté de 5,5 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires brut par acheteur a augmenté de 2 %.

La place de marché d'Etsy, accessible dans la plupart des pays du Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Israël, n'a subi aucun impact significatif sur ses opérations ou la demande en raison du conflit régional prolongé, a déclaré M. Baker, soulignant la capacité de la plateforme à remplacer rapidement les vendeurs et à réacheminer l'approvisionnement.

La société prévoit également de continuer à investir régulièrement dans l'IA face à la concurrence intense des géants du commerce électronique tels qu'Amazon.com AMZN.O .

Le trafic généré par les outils d'IA sur la place de marché connaît une croissance rapide, mais ne représente encore qu'une part faible à un chiffre de l'activité globale, a déclaré M. Baker, ce qui limite son impact à court terme sur le chiffre d'affaires.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 631 millions de dollars pour le premier trimestre provenant de la place de marché principale d'Etsy, contre une estimation moyenne des analystes de 620,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action provenant des activités poursuivies s'est établi à 89 cents, contre une estimation de 62 cents.

Etsy, qui a vendu en février sa plateforme de revente de mode axée sur la génération Z, Depop , à eBay EBAY.O pour près de 1,2 milliard de dollars, prévoit un chiffre d'affaires brut (GMS) compris entre 2,48 et 2,53 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.

Valeurs associées

AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
EBAY
103,7900 USD NASDAQ +3,42%
ETSY
69,510 USD NYSE +10,00%
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