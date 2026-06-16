La plateforme de trading Robinhood va supprimer 10% de ses effectifs dans le cadre d'une restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique sur l'évolution du cours de l'action; mise à jour des données boursières au paragraphe 4) par Manya Saini

La société Robinhood HOOD.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer 10% de ses effectifs à temps plein, soit environ 290 postes, alors que la plateforme de trading cherche à fonctionner plus efficacement en aplatissant les niveaux hiérarchiques.

Cette décision intervient alors que les entreprises de tous les secteurs continuent de revoir leurs effectifs et leurs structures de gestion, de nombreux dirigeants estimant que des organisations plus légères prennent des décisions plus rapidement et déploient leurs ressources plus efficacement. “L'activité de Robinhood n'a jamais été aussi florissante”, a déclaré le directeur général Vlad Tenev dans une note adressée aux employés et partagée sur la plateforme de réseaux sociaux X . “Nous ne pouvons pas nous contenter de fonctionner comme une organisation à plusieurs niveaux hiérarchiques. Nous devons être une équipe allégée et hyper-ciblée”, a-t-il ajouté.

L'action Robinhood a progressé de près de 2,5% en pré-ouverture. Le titre affiche une baisse de 13% depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de lundi.

La société prévoit d'engager des frais de restructuration d'environ 20 millions de dollars pour les indemnités de licenciement et les charges sociales, ainsi qu'environ 8 millions de dollars de charges liées à la rémunération en actions.

Elle prévoit de comptabiliser ces charges au deuxième trimestre et de supprimer le petit nombre de postes encore ouverts. La société, basée à Menlo Park, en Californie, comptait environ 2 900 employés à temps plein au 31 décembre, selon un document réglementaire.

Robinhood a déclaré prendre ces mesures “en position de force”, citant les volumes de transactions quotidiens moyens enregistrés depuis le début du mois de juin, qui ont atteint des niveaux records sur les marchés des actions, des options et des prédictions.

En avril, Robinhood n'avait pas répondu aux attentes concernant ses bénéfices du premier trimestre, la volatilité du marché liée aux cryptomonnaies ayant pesé sur l'activité de trading. Les conditions de marché se sont depuis améliorées, l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et la bonne tenue des marchés boursiers soutenant l'activité de trading des particuliers.

Les investisseurs particuliers, souvent appelés “traders amateurs”, ont tendance à se retirer en période de forte volatilité, car les fluctuations brutales du marché érodent la confiance et entraînent une lassitude vis-à-vis du trading.

Afin de réduire sa dépendance à l'égard de l'activité de trading, qui peut fluctuer en fonction du sentiment du marché, Robinhood s'est diversifié ces dernières années pour devenir une plateforme de services financiers plus large , proposant des produits tels que des comptes de retraite, des services de gestion de patrimoine et des cartes de crédit.