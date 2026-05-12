La plateforme de trading eToro dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la bonne tenue des matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

eToro ETOR.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une forte hausse de l'activité de trading sur les matières premières.

Les actions de la plateforme de trading grand public, qui ont progressé de 6,5% en pré-ouverture, ont grimpé de 10% cette année depuis la dernière clôture.

Les marchés ont été extrêmement nerveux au cours des trois premiers mois de 2026, alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a attisé les craintes inflationnistes et déstabilisé les investisseurs, provoquant une volatilité dans toutes les classes d'actifs.

Les périodes d'incertitude ont souvent tendance à profiter aux plateformes de trading, les investisseurs réorganisant de plus en plus leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

La contribution nette des opérations sur actions, matières premières et devises d'eToro a bondi de 71% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 166 millions de dollars.

Le trading de matières premières a représenté environ 60% des commissions de trading au cours du trimestre clos le 31 mars, les volumes ayant presque quadruplé par rapport à l'année précédente.

eToro a également renforcé son offre en introduisant au cours du trimestre le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les matières premières, les actions et les indices.

“ À l'avenir, nous continuerons à améliorer notre offre mondiale de produits, à renforcer nos investissements dans les technologies on-chain et à développer notre suite d'outils basés sur l'IA, ce qui, selon nous, va fondamentalement transformer la manière dont les investisseurs particuliers interagissent avec les marchés et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance ”, a déclaré le directeur général Yoni Assia.

Le bénéfice trimestriel ajusté de la société s'est élevé à 86 millions de dollars, soit 91 cents par action, contre 67 millions de dollars, soit 77 cents par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 73 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Le mois dernier, eToro a racheté le fournisseur de portefeuilles cryptographiques Zengo, renforçant ainsi ses capacités en matière d'actifs numériques.